Nicușor Dan a chemat liderii PNL, PSD, USR și UDMR la Cotroceni pentru a debloca Legea Salarizării. Ce șanse sunt să mai fie adoptată

Șeful statului i-a chemat pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor la Cotroceni pentru a lua o decizie finală în privința Legii Salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul lunii pentru a nu pierde banii din PNRR. Întâlnirea va avea loc marți, însă deja mai multe voci din rândurile partidelor din fosta coaliție spun că șansele să existe un acord, iar proiectul să treacă de Parlament, sunt minime.

ACTUALIZARE 17.10 „Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, și Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca noua Lege a Salarizării să ajungă la votul final din Parlament, pentru a închide jalonul din PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. De altfel, șeful statului anunțase, după căderea Guvernului Bolojan, că în ciuda tensiunilor politice există consens pe marile proiecte de țară și pe îndeplinirea restanțelor din PNRR. Liderii politici, însă, nu au căzut de acord, iar Legea Salarizării a devenit motiv de scandal politic.

Întâlnirea de la Cotroceni va avea loc marți după-amiază,

PSD a anunțat că nu va vota proiectul în forma prezentată de Ministerul Muncii, pentru că aduce de fapt tăieri în sectorul public. „Nu vom vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate”, spunea Sorin Grindeanu la finalul lunii trecute.

De cealaltă parte, ministrul interimar al Muncii îi acuză pe unii politicieni că dezinformează și că urmăresc doar să puncteze electoral. „Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă și promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci “se dă” mai mult”, a scris Dragoș Pîslaru, luni, pe Facebook.

Adoptarea legii, sub semnul întrebării

Deși România și-a asumat în fața Comisiei Europene adoptarea unei legi care să corecteze inechitățile din sectorul public, șansele ca proiectul să fie adoptat sunt tot mai mici, pe fondul nemulțumirilor pe care le-a stârnit în țară, susțin unele voci din fosta coaliție de guvernare.

Cel puțin nu până la termenul asumat prin PNRR – finalul lunii august. Sunt însă și politicieni care spun că, în actualul context, mai bine ar fi pierduți banii europeni, aproximativ 770 de milioane de euro alocați acestui capitol, decât să fie adoptată o lege care ar pune o presiune și mai mare pe bugetul de stat prin acordarea unor fonduri suplimentare pentru a calma nemulțumirile sindicaliștilor.

Editor : A.G.