Live TV

Nicușor Dan a contestat la CCR noua lege a integrității. Când vor discuta judecătorii sesizarea

Data actualizării: Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Declarațiile de avere și de interese, extinse la partenerii de viață Mandatele aflate în desfășurare, afectate de noua prevedere

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea ANI și a contestat mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale, între care extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață și încetarea unor mandate aflate deja în exercitare. Șefu statului susține că noile dispoziții încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității și pot duce la aplicarea arbitrară a legii. CCR urmează să discute sesizarea pe 12 august, când va dezbate și o sesizare pe legea biodiversității formulată de AUR și SOS România.

Astfel, ședința din 12 august a Curții Constituționale include două sesizări distincte privind legea ANI – una formulată de parlamentari USR și PNL și una de președintele Nicușor Dan. Alte sesizării care sunt pe ordinea de zi a ședinței respetive sunt cele referitoare legea privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 și cea la legea privind acordul de împrumut cu Banca Mondială, ambele formulate de AUR și SOS România.

Nicușor Dan a contestat legea adoptată de Parlament, susținând că, deși actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară și reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR, unele dintre noile prevederi sunt arbitrare și contravin Constituției.

Citește și: Noua Lege a Integrității a trecut de votul Parlamentului. Ceartă pe averile partenerilor: „Cu amantele nu sunt relații ca între soți”

Declarațiile de avere și de interese, extinse la partenerii de viață

Una dintre prevederile contestate extinde obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.

În sesizare este arătat că această formulare nu oferă criterii obiective pentru stabilirea persoanelor vizate și poate conduce la aplicarea neunitară a legii.

„Extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025”, spune sesizarea șefului statului la CCR.

Potrivit sesizării, răspunderea specifică persoanelor care dețin funcții publice nu poate fi extinsă asupra unor persoane care nu exercită o funcție publică și nu au prerogative de autoritate.

Administrația Prezidențială susține, totodată, că obligarea partenerilor de viață la publicarea informațiilor privind averea reprezintă o ingerință în viața privată și trebuie să respecte criterii clare pentru a putea fi aplicată.

Citește și: Noua lege a integrității deschide calea spre parteneriatul civil. ACCEPT: Nu poți impune obligații fără să oferi și drepturi

Mandatele aflate în desfășurare, afectate de noua prevedere

Un alt punct contestat vizează interdicția de trei ani de a ocupa o funcție publică.

Potrivit sesizării, noua reglementare transformă această interdicție, care producea efecte pentru viitor, într-o încetare automată a unei funcții sau a unui mandat aflat deja în exercitare.

Președintele susține că prevederea încalcă principiul neretroactivității legii, consacrat de Constituție.

În cazul funcțiilor obținute prin alegeri, este invocată și afectarea voinței alegătorilor, întrucât sancțiunea ar interveni asupra unui mandat câștigat în baza regulilor în vigoare la momentul scrutinului.

În sesizare, președintele Nicușor Dan mai arată că legislația privind integritatea trebuie modificată, însă soluția adoptată de Parlament trebuie să fie clară și constituțională.

„România are nevoie de o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității”, conform textului sesizării.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
George Simion.
George Simion, mesaj ironic după ce Nicușor Dan a atacat legea ANI la CCR: „Se vede și de pe Lună ceea ce vedem noi?”
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Aderarea României la zona euro, din nou subiect de discuție în spațiul public. Ce spun oamenii despre trecerea la moneda unică
camera deputatilor
Săptămână crucială pentru banii din PNRR: România riscă să piardă peste 750 de milioane de euro. Ce urmează
Nicușor Dan și Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu atacă demersul AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Este doar un exercițiu de PR”. Ce-i reproșează președintelui
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Acțiuni antidrog ale polițiștilor la festivaluri și evenimente. Noile metode prin care sunt ascunse substanțele interzise
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...