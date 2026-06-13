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Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul dedicat memoriei victimelor Mineriadei din 1990

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nicusor dan
Nicușor Dan

Președintele României a depus, sâmbătă, o coroană de flori la monumentul din Piața Universității dedicat memoriei victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990. În 2026 se împlinesc 36 de ani de la unul dintre cele mai controversate episoade ale perioadei de tranziție de după căderea regimului comunist.

Şeful statului a semnat, miercuri, decretul prin care data de 15 iunie este instituită ca Ziua Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educaţia civică şi de a preveni repetarea unor astfel de atrocităţi.

Astfel, în această zi, autorităţile şi instituţiile publice, unităţile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 reprezintă unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a României. După intervenţia forţelor de ordine pentru evacuarea protestatarilor din Piaţa Universităţii, mii de mineri din Valea Jiului au fost aduşi la Bucureşti. Au urmat confruntări violente, soldate cu morţi, răniţi şi numeroase arestări. Evenimentele au fost criticate atât în ţară, cât şi în străinătate, fiind considerate un moment care a afectat parcursul democratic al României în primii ani de după căderea regimului comunist.

Manifestaţiile din Piaţa Universităţii, revendicate ca fiind anticomuniste, erau îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naţionale şi a preşedintelui Ion Iliescu. Acestea au început la 22 aprilie 1990 şi au devenit cunoscute sub numele de Fenomenul Piaţa Universităţii.

Editor : A.R.

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