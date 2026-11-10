Nicușor Dan a explicat de ce nu a încredințat formarea guvernului coaliției PNL-USR: Unii mă acuzau, alții mă rugau „să vorbesc” cu PSD

Într-o conferință de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a încredințat formarea guvernului unei coaliții PNL-USR. Într-un registru personal, a mai spus că, în timp ce o parte a celor care susțineau coaliția PNL-USR îl învinuiau la televizor de susținerea PSD-ului, o altă parte îl ruga să vorbească cu PSD-ul pentru refacerea coaliției.

Președintele a spus că este o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar fi putut să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă el ar fi susținut acest demers.

„Bineînțeles, în mod democratic, o parte dintre români susțin PNL și USR. Mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și pentru a ajunge în poziția asta. Și le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziția lor este așa: cea mai bună opțiune decât guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun: PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals!”, a spus președintele, care a continuat: „Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic 50%. Ca să guvernezi o țară trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară de democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50% asta este, ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu”.

Nicușor Dan a mai spus câte ceva și despre comentariile conform cărora el ar fi putut să împiedice moțiunea de cenzură. „Am același răspuns: niciun președinte, în nicio țară democratică, nu poate să împiedice un partid să acționeze și reprezentanții lui în Parlament să acționeze într-un fel sau altul.”

„Și eu am mai auzit două mari idei despre o posibilă guvernare PNL-USR”, a continuat președintele. „Prima idee, să aducem la guvernare PSD și AUR să eșueze și după aceea să aducem PNL și USR. Și am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme. Asta ar însemna să aruncăm în aer țara asta. Nu cred că e o opțiune.”

„A doua idee pe care am auzit-o în spațiul public este cea legată de alegeri anticipate. Din nou am răspuns, am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească în momentul în care ne aflăm, să facem alegeri anticipate, downgradare foarte rapidă și scădere bruscă a nivelului de trai. Nu mai există altă posibilitate logică. Da?”

„Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni: reușești să formezi o coaliție majoritară, da, nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta, mergi în opoziție și speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuze arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”, a mai spus Nicușor Dan.

În registru personal

„Și vreau să mai spun, legat de această chestiune, un singur lucru, într-un registru cumva personal: am văzut mulți oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică, noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în același timp, ne luptăm și cu sistemul, ne luptăm și cu președintele care susține și PSD-ul... Până aici, dacă nu ar fi fost alții, în același timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la președinte să îți spună: nu ai putea să vorbești tu cu PSD-ul, că noi nu putem. Păi, sau una sau alta. Bineînțeles că am vorbit cu PSD-ul, da? Sau una sau alta. Dacă vrem să avem o minimă decență.”

Președintele nu a spus despre cine este vorba dar a precizat doar că a fost sunat „de nenumărate ori de oameni din coaliția PNL-USR”

Editor : Sebastian Eduard