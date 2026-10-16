Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit, în direct la Digi24, despre relația sa cu Nicușor Dan, pe care a descris-o drept „o colaborare instituțională normală”. Întrebat despre o posibilă înțelegere între președinte și PSD, Bolojan a afirmat că guvernul propus este rezultatul deciziilor luate de șeful statului și social-democrați. Totodată, el a precizat că întâlnirea de miercuri seară, de la Bruxelles, nu a vizat votul de învestitură a noului Executiv.

Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Bruxelles

Ilie Bolojan a explicat împrejurările întâlnirii de miercuri seară cu Nicușor Dan. Premierul interimar participase la deschiderea unui birou al Federației Patronale Române Concordia la Bruxelles, prezență prin care a dorit să transmită un semnal de respect și de încurajare pentru cei care lucrează și investesc în România.

Președintele a ajuns mai târziu, iar cei doi, cazați în același hotel, au avut o discuție la care au participat și membri ai echipelor lor.

„Mi s-a părut normal ca, venind președintele României, să-l salut. Și am stat, într-adevăr, la o discuție cu trei-patru colegi care îl însoțeau pe dânsul și pe mine, din echipele noastre, dar era un aspect de bun-simț când președintele și premierul unei țări sunt într-o altă țară, cazați în același hotel, să aibă o discuție civilizată”, a declarat Bolojan.

Potrivit premierului interimar, discuția a vizat agenda pe care fiecare o avea în ziua următoare, inclusiv viitorul buget al Uniunii Europene și teme care priveau ambele instituții.

„Am discutat despre problemele care sunt pe agenda pe care o aveam fiecare în ziua următoare, pentru că anumite lucruri erau convergente, despre ceea ce se întâmplă cu bugetul viitor al Uniunii Europene, unde sunt probleme destul de complicate și unde nu s-a ajuns la o înțelegere, și de problemele care țineau de ambele instituții. Dar nu a fost o discuție de tip politic, de alte aranjamente”, a precizat el.

Bolojan a exclus și o discuție despre susținerea guvernului în Parlament: „Nu a fost o discuție legată de votul vizavi de guvern”.

Bolojan: „Nu mai e vorba de calcule, de împunsături”

În contextul informațiilor privind o posibilă dizolvare a Parlamentului în cazul respingerii Guvernului Luca Niculescu, Bolojan a vorbit despre influența pe care poziționarea președintelui o poate avea asupra votului de învestitură. El a susținut însă că dificultățile actuale impun depășirea calculelor politice.

„Sigur că acțiunile președintelui României, dacă sunt făcute într-o manieră sau alta, pot să influențeze lucrurile într-o direcție sau alta, atâta cât pot influența, dar este cât se poate de clar că astăzi nu mai e vorba de declarații. Astăzi avem o realitate, ceea ce înseamnă dificultăți majore și costuri pe care România le poate avea dacă nu avem un guvern. Și aici nu mai e vorba de calcule, de împunsături, de lucruri de genul acesta. E pur și simplu o problemă de responsabilitate”, a afirmat premierul interimar.

În ceea ce privește propria funcție, Bolojan a subliniat că obligația față de țară trebuie să primeze în fața eventualelor câștiguri politice.

„Faptul că unii fac calcule sau nu în spate este o altă discuție”.

„Când deții o poziție, cum este cea de premier, prima ta obligație este față de această țară. Și atunci nu-ți faci calcule de natură politică, ce se câștigă printr-o metodă sau alta, ci pur și simplu te gândești că ai o răspundere și oamenii așteaptă de la tine un comportament pe măsură”, a adăugat Bolojan.

Guvernul propus, „un rezultat al deciziilor” președintelui și PSD

Referitor la existența unei posibile înțelegeri între Nicușor Dan și PSD, Bolojan a afirmat că guvernul care urmează să fie supus votului Parlamentului este rezultatul deciziilor celor două părți.

„Guvernul care va fi supus votului săptămâna viitoare, dacă va fi învestit, este un rezultat al deciziilor luate de președintele României și de Partidul Social Democrat. Nu mă apuc să fac alte comentarii legate de înțelegere de un fel sau altul”, a declarat el.

Premierul interimar a invocat, în acest context, și una dintre nominalizările anterioare.

„Dar sigur, de exemplu, nominalizarea Guvernului Veștea nu a fost în interesul Partidului Național Liberal, dimpotrivă, poate al Partidului Social Democrat”.

„Președintele are o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în această țară”

La final de mandat, Bolojan a spus că eventualele mesaje pentru președinte vor fi transmise într-o discuție directă, așa cum a procedat și până acum.

„Dacă ar trebui să-i spun ceva, o să-i spun fără niciun fel de rezerve, într-o întâlnire directă, așa cum am făcut întotdeauna când am de transmis anumite aspecte. Președintele României, având legitimitatea milioanelor de voturi pe care le are în spate, are o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în această țară, în mod inevitabil, cu bune și cu rele”, a afirmat el.

Bolojan și-a exprimat speranța că toți cei care ocupă funcții publice, de la președinte și premier până la miniștri, secretari de stat și președinți de consilii județene, vor acționa pentru a nu dezamăgi cetățenii care le-au acordat încrederea.

El a subliniat că obiectivul acestora trebuie să fie să facă tot ceea ce este posibil pentru comunitățile pe care le reprezintă și pentru țară.

„Dar asta cred că știe fiecare dintre cei care sunt aleși. Nu este cazul să mă apuc eu să dau astăzi sfaturi de un fel sau altul”, a adăugat premierul interimar.

Nicușor Dan, aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan?

În privința relației cu șeful statului pe durata mandatului, Bolojan a evitat să îl încadreze în vreuna dintre cele două categorii.

„Am avut o colaborare instituțională normală cu președintele României”.

„Când ocupi funcția de premier, ai o răspundere mare și trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, inclusiv cu președintele României, în așa fel încât să obții maximul posibil, în condițiile date, pentru țară, pe zonele în care ai anumite competențe partajate”, a declarat acesta.

Bolojan a spus că știa în ce situație își asumă funcția și că sprijinul primit poate face mai ușoară îndeplinirea responsabilităților.

„Asta am făcut în toată această perioadă și eu, când am acceptat poziția de premier, știam în ce situație sunt și sigur, atunci când primești o sarcină sau ți-ai luat o sarcină, îți calculezi dacă o poți duce. Cu cât primești un ajutor de la cineva, cu atât o poți duce mai ușor. Asta, sigur, rămâne de discutat, dar am încercat să-mi fac datoria în această perioadă. Nu fac astfel de evaluări”, a afirmat premierul interimar.

El a vorbit, în încheiere, despre dificultățile sistemului de guvernare și despre necesitatea colaborării dintre centrele de putere pentru realizarea proiectelor importante.

„Cu siguranță însă, sistemul nostru de guvernare are complicațiile lui. Sunt mai multe centre de putere: președinte, Guvern, Parlament, alte centre de putere. Cu cât aceste centre fac o masă critică mai mare, cu atât șansa de a duce proiecte mai mari la capăt, de a face lucruri mai dificile crește. Dar pentru asta îți trebuie parteneriate, forță și timp, nu poți să rezolvi lucrurile de pe o zi pe alta”, a declarat Bolojan.

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Editor : Ș.A.