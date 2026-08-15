Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii Domnului în zona Munților Făgăraș

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, sâmbătă, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de copiii lor, de Adormirea Maicii Domnului, la slujba de la Mănăstirea Dejani, din zona Munţilor Făgăraş.

În imaginile surprinse de un participant la slujba din mănăstire și publicate de Antena 3, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au capetele plecate în rugăciune, iar la finalul slujbei, el şi familia sa au primit anafură de la preot.

Sursa citată precizează că, după ce a participat la slujbă, preşedintele Nicuşor Dan a stat de vorbă cu oamenii care se aflau la mănăstire, a făcut poze cu cei care i-au cerut acest lucru şi le-a strâns mâinile oamenilor.

„A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici”, a povestit o localnică.

Preşedintele României a ales, la fel ca anul trecut, să meargă la slujba de Adormirea Maicii Domnului, lipsind pentru al doilea an consecutiv de la manifestările organizate la Constanţa de Ziua Marinei, unde însă a trimis un mesaj prin consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraş, la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, oraşul natal al preşedintelui Nicuşor Dan, transmite News.ro.

Ridicată în stil moldovenesc, ca o construcţie spaţioasă din lemn, biserica a fost sfinţită cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” în ziua de 1 octombrie 2000.

Editor : A.C.