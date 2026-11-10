Nicușor Dan a fost întrebat la conferința de presă de marți seara ce crede despre fostul premier Ilie Bolojan. După primele cuvinte, șeful statului a început să râdă, apoi, serios, a afirmat că nu vrea să intre într-o dezbatere politică despre felul în care liderul PNL a condus guvernul. „I-am mulțumit public la finalul mandatului”, a subliniat președintele.

„A condus guvernul României un an. A fost demis prin moțiune de cenzură. I-am mulțumit public la finalul mandatului.”, a afirmat președintele.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere politică despre - a fost bun, n-a fost bun -, tocmai pentru a-mi păstra, așa cum am spus, un rol de mediator când este nevoie și de asemenea de facilitator când este nevoie.”, a subliniat Nicușor Dan.

Editor : Liviu Cojan