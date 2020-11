Nicușor Dan a înmânat lui Ludovic Orban cheia sediului său de campanie. GALERIE FOTO

Primarul General al Capitalei, Nicuşor Dan, a participat la inaugurarea sediului de campanie al PNL în Bucureşti, unde a înmânat simbolic cheia sediului liderului PNL, Ludovic Orban. La eveniment au fost prezenți ministrul Finanţelor Publice, Forin Cîţu, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, precum și alţi candidaţi ai PNL. Sediul de campanie a găzduit campania pentru alegerile locale a Primarul General, iar acum va deveni sediul de campanie al liberalilor.

„Domnule Primar General, vă mulțumesc că ne-ați ajutat să asigurăm continuitatea în acest sediu care, chiar cred că poate fi considerat un simbol al noului București. Ne-am angajat, alături de dumneavoastră, domnule Primar General, să punem în practică un program ambițios, spectaculos, temerar, pentru a transforma Bucureștiul într-o capitală europeană de care să fim mândrii, într-un centru în care viața oamenilor să se desfășoare în cele mai bune condiții și de asemenea, într-o capitală economică regională, așa cum ne dorim să ajungă orașul pe care îl iubim", așa a început discursul liderul PNL, Ludovic Orban la inaugurarea sediului de campanie al PNL în Bucureşti.

Nicuşor Dan a declarat, la rândul său, că este "un sediu cu noroc, un sediu în care a colaborat foarte bine cu echipa PNL". Dan a precizat că a ales acest sediu pentru că este "un loc simbolic" şi a urat succes echipei PNL.

"Sunt convins că o să avem aceeaşi colaborare de care Bucureştiul are nevoie şi după alegerile din 6 decembrie", a declarat Nicuşor Dan.

PNL, singura forţă politică ce are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară care să ţină PSD pe tuşă cel puţin opt ani de zile

„Mai avem un mic pas. Din păcate, de un an de zile, aproape tot ce vrea să facă bun Guvernul este sabotat, întârziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care îşi bate joc de România şi care reprezintă cel mai mare inamic al României. PNL este singura forţă politică ce are capacitatea să pună punct acestei dominaţii a PSD din Parlament, este singura forţă politică ce are capacitatea să învingă PSD, aşa cum am demonstrat la europarlamentare, la prezidenţiale şi la locale şi noi suntem cei care avem capacitatea să formăm o majoritate parlamentară care să ţină PSD pe tuşă cel puţin opt ani de zile, o majoritate parlamentară responsabilă, care să aibă capacitatea să pună în practică un program de guvernare care să ducă România pe locul pe care îl merită. O ţară europeană dezvoltată în care oamenii trăiesc mai bine, în care au locuri de muncă, în care pot să investească, în care pot să-şi dezvolte carierele şi în care pot să reuşească în viaţă. Suntem departe de ceea ce ne dorim", a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a lansat un mesaj şi pentru români, acelea de a veni la vot pe 6 decembrie pentru a nu mai lăsa PSD la butoane

„Pe 6 decembrie vor fi alegeri parlamentare, decisive pentru România. Veniţi la vot! În 2016, mulţi au crezut că nu sunt importante alegerile parlamentare şi absenţa de la vot a oamenilor buni a dus la crearea unui monstru care în trei ani de zile era să pună pe butuci România. Gândiţi-vă că este decisivă ziua de 6 decembrie, decisivă pentru ceea ce va urma. Nu mai lăsaţi PSD-ul la butoane. Veniţi în număr mare la vot şi votaţi PNL sau alte formaţiuni democratice, proeuropene, înclinate spre reformă astfel încât să formăm o majoritate parlamentară solidă, care să ne permită, cu adevărat, să readucem România pe drumul ce bun şi să transformăm România într-o ţară de care să fim mândrii", a conchis prim-ministrul.

Liberalii se pregătesc cu seriozitate pentru Parlament

Liderul PNL București, Violeta Alexandru, a doua pe lista liberalilor pentru Camera Deputaților, a afirmat că succesul Bucureștiului depinde și de schimbarea majorității din Parlament:

"Cred cu tărie următorul lucru: Bucureştiul are o şansă unică. Alegerea primarului Nicuşor Dan este o şansă unică. Prin seriozitatea lui, prin dedicaţia pentru problemele Bucureştiului, prin modul lipsit de spectacol şi concentrat pe soluţii pe care îl practică Nicuşor Dan avem o şansă ca această capitală să fie civilizată. Pentru ca planurile lui Nicuşor, angajamentul lui pe care l-am semnat împreună, să se vadă în viaţa de zi cu zi a bucureştenilor, capitala ţării, mai mult ca oricare oraş din România, are nevoie de sprijin consitent din partea Guvernului şi a Parlamentului. Lucrurile sunt bine legate între ele. Succesul Bucureştiului are legătură cu schimbarea majorităţii din Parlament de care avem nevoie, fiecare bucureştean", a afirmat Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, președinte al filialei PNL București.