Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău.

Aceștia s-au plimbat pe dealuri şi în pădure. „Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, alături de un clip video.

Președintele României, Nicușor Dan, se află în Republica Moldova, unde a participat, sâmbătă, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de cea a Republicii Moldova.

Potrivit surselor NewsMaker.md, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

Editor : A.C.