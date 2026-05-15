Live TV

Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat sectoare cheie ale campaniei prezidențiale

Data publicării:
Martina Ornea
Martina Ornea Foto: Martina Ornea Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru numirea în funcţia de consilier de stat a Martinei Orlea, începând cu data de 18 mai 2026. Aceasta a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Martina Orlea a terminat Academia de Studii Economice din Bucureşti – Relaţii Economice Internaţionale în limba engleză.

Aceasta lucrează în campanii politice de peste 6 ani şi este specializată în comunicare digitală şi storytelling, potrivit unei prezentări pe site-ul spreprimarie.ro.

Aceasta a lucrat pentru UK Labour, Partidul Democrat în SUA şi PAS în Moldova şi a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Ea a lansat primul proiect apolitic de training a independenţilor pentru alegerile locale din 2028, intitulat „Spre Primărie”. 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
buletin de vot urna inquam octav ganea
2
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
xi jinping
4
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
5
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a promulgat legea de înființare a Universității „Tomis” din Constanța
sport paralimpic
1 septembrie devine Ziua Națională a Sportului Paralimpic. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
bolojan si grindeanu in parlament
Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face parte din Guvern: „Nu mai e cale de întors”
Nicușor Dan
Nicușor Dan exclude un guvern cu AUR. Ce spune președintele, întrebat dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier
o femeie cu bancnote in mana
Nicușor Dan, despre legea salarizării: Încercăm să mediem părțile. Sunt moderat optimist că o să o scoatem la capăt
Recomandările redacţiei
2026-05-14-2622
„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în...
2026-05-14-2416
Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan au fost arestați...
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
Ultimele știri
„Danaida” realizată de Brâncuși e promovată de Nicole Kidman într-un nou videoclip. Sculptura, licitată pentru 100 de milioane dolari
Alternativă la strâmtoarea Ormuz: Emiratele Arabe Unite vor finaliza un nou oleoduct până în 2027
Trump şi Merz încearcă să detensioneze relaţiile dintre SUA şi Germania după disputa privind Iranul: „Ne-am coordonat poziţiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Fanatik.ro
Călin Georgescu, demascat de Curtea de Conturi. Mii de euro încasate nelegal prin vechime inventată și...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Adi Mutu, verdict fără dubii: Jose Mourinho e gata să arunce în aer vestiarul lui Real Madrid! „E bombă...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...