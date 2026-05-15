Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat sectoare cheie ale campaniei prezidențiale

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru numirea în funcţia de consilier de stat a Martinei Orlea, începând cu data de 18 mai 2026. Aceasta a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Martina Orlea a terminat Academia de Studii Economice din Bucureşti – Relaţii Economice Internaţionale în limba engleză.

Aceasta lucrează în campanii politice de peste 6 ani şi este specializată în comunicare digitală şi storytelling, potrivit unei prezentări pe site-ul spreprimarie.ro.

Aceasta a lucrat pentru UK Labour, Partidul Democrat în SUA şi PAS în Moldova şi a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Ea a lansat primul proiect apolitic de training a independenţilor pentru alegerile locale din 2028, intitulat „Spre Primărie”.

