Nicușor Dan a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-09 225808
Foto: captură video Erhan Cristina/ Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din Republica Moldova. 

Mai multe fotografii și înregistrări publicate pe rețelele sociale îi arată pe președintele Nicușor Dan și pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în mijlocul participanților de la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. 

Ediția din acest an al Festivalului Lupilor are loc cu sprijinul și sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova. 

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de cea a Republicii Moldova. 

Potrivit surselor NewsMaker.md, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române. 

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

Nicușor Dan, baie de mulțime la Chișinău. Președintele a fost votat de peste 80% dintre basarabenii cu cetățenie română 

Editor : A.C.

