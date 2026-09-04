Live TV

Nicuşor Dan a primit la Cotroceni mai mulţi noi ambasadori în România. În discuții, președintele a subliniat legăturile economice

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan ambasadori foto presidency
Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
În discuţia cu ambasadorul Iranului, cele două părţi au reiterat importanţa identificării unei soluţii diplomatice pentru conflictul din regiune Securitatea la Marea Neagră şi consecinţele războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, discutată cu ambasadorul danez Priorităţile Parteneriatului Consolidat dintre România şi Canada Accelerarea şi diversificarea cooperării bilaterale România - Ghana

Preşedintele Nicuşor Dan a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulţi ambasadori, printre care reprezentanţi diplomatici ai Canadei, Danemarcei, Iranului şi Serbiei, cu care a discutat inclusiv despre relaţiile bilaterale economice, transmite Administraţia Prezidenţială.

Este vorba de ambasadorul agreat al Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, ambasadorul agreat al Regatului Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, Hur Seung-chul, ambasadorul agreat al Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, ambasadorul agreat al Republicii Algeriene Democratice şi Populare, Chaouki Chemmam, ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, ambasadorul agreat al Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, ambasadorul agreat al Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, ambasadorul agreat al Canadei, Kevin Rex, ambasadorul agreat al Regatului Thailanda, Phuchphop Mongkolnavin, ambasadorul agreat al Republicii Cote d'Ivoire, Yacouba Cisse, ambasadorul agreat al Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, ambasadorul agreat al Regatului Cambodgiei, Chea Chanboribo, ambasadorul agreat al Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, ambasadorul agreat al Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo şi ambasadorul agreat al Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah.

În discuţia cu ambasadorul Iranului, cele două părţi au reiterat importanţa identificării unei soluţii diplomatice pentru conflictul din regiune

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, Nicuşor Dan a salutat relaţia bilaterală dinamică şi a subliniat că Vietnam reprezintă un partener economic şi comercial tradiţional al ţării noastre.

La întrevederea cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, a fost evidenţiat rolul Arabiei Saudite de partener-cheie al României în Orientul Mijlociu şi regiunea Golfului, precum şi interesul pentru imprimarea unei noi dinamici relaţiei bilaterale.

În discuţia cu ambasadorul Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, cele două părţi au reiterat importanţa identificării unei soluţii diplomatice pentru conflictul din regiune, în vederea detensionării situaţiei şi a consolidării stabilităţii regionale.

Preşedintele României şi ambasadorul sud-coreean Hur Seung-chul au reliefat cooperarea excelentă în domeniul industriei de apărare, al energiei nucleare civile şi al infrastructurii.

Discuţiile avute de Nicuşor Dan cu ambasadorul Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, au evidenţiat interesul pentru avansarea unor proiecte de conectivitate importante pentru ambele ţări în domeniul transporturilor şi al energiei, precum autostrada Timişoara-Belgrad şi gazoductul Arad-Mokrin. Un subiect important pe agenda discuţiilor a fost rolul important al minorităţii române din Serbia şi al minorităţii sârbe din România pentru apropierea dintre cele două ţări.

Securitatea la Marea Neagră şi consecinţele războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, discutată cu ambasadorul danez

În cursul discuţiilor cu ambasadorul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, Chaouki Chemmam, a fost apreciat interesul constant al studenţilor algerieni pentru continuarea studiilor universitare în România, fiind evidenţiate legăturile solide şi de tradiţie dintre cele două state în domeniul educaţiei.

La întrevederea cu ambasadorul Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, discuţiile au avut în centru securitatea la Marea Neagră şi consecinţele războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. A fost reconfirmată viziunea comună asupra securităţii Flancului estic şi a principalelor ameninţări la adresa Europei şi a NATO. Un alt subiect pe agenda discuţiilor a fost procesul de extindere a Uniunii Europene, context în care preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat importanţa acordată de ţara noastră parcursului european al Republicii Moldova, alături de celelalte state candidate.

Preşedintele i-a transmis ambasadorului Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, interesul pentru aprofundarea relaţiilor bilaterale prin intensificarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor şi diversificarea cooperării în domenii precum securitatea cibernetică, conectivitatea, agricultura, cultura, cercetarea şi educaţia.

Dialogul preşedintelui cu ambasadorul Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, a reliefat potenţialul deosebit de dezvoltare a cooperării economice prin stimularea investiţiilor şi diversificarea schimburilor comerciale. Partea română a apreciat poziţia principială a autorităţilor din Kazahstan în ceea ce priveşte respectarea de către toate statele a principiilor dreptului internaţional.

Priorităţile Parteneriatului Consolidat dintre România şi Canada

În cadrul întâlnirii lui Nicuşor Dan cu ambasadorul Canadei, Kevin Rex, au fost prezentate priorităţile Parteneriatului Consolidat dintre România şi Canada. Cele două părţi au evidenţiat cooperarea în domeniul securităţii, prin participarea Canadei la activităţi ale Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, la proiecte din domeniul energiei nucleare de la Cernavodă şi la înfiinţarea Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă.

Cu ocazia primirii ambasadorului Regatului Thailandei, Phuchphop Mongkolnavin, a fost exprimată dorinţa de a consolida cooperarea economică prin intensificarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor, precum şi prin diversificarea cooperării sectoriale, în special în educaţie, tehnologie şi securitate cibernetică.

În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cote d'Ivoire, Yacouba Cisse, cele două părţi au subliniat importanţa diversificării cooperării sectoriale în domenii precum cel portuar, cel petrolifer şi al investiţiilor.

Nicuşor Dan a reafirmat, cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, angajamentul pentru dezvoltarea cooperării cu statele din America Centrală şi deschiderea pentru aprofundarea relaţiilor cu Panama prin extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor reciproce.

Totodată, a fost exprimat interesul pentru diversificarea cooperării în domeniul economic, precum şi în sectorul cultural şi cel academic.

Accelerarea şi diversificarea cooperării bilaterale România - Ghana

În dialogul cu ambasadorul Regatului Cambodgia, Chea Chanboribo, ambele părţi au evidenţiat colaborarea excelentă în cadrul formatelor multilaterale, inclusiv Organizaţia Internaţională a Francofoniei. În context, Nicuşor Dan a felicitat partea cambodgiană pentru găzduirea celui de-al 20-lea Sommet al Francofoniei, în luna noiembrie a acestui an, unde România candidează pentru funcţia de Secretar General al organizaţiei.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, Nicuşor Dan a subliniat interesul pentru colaborarea în domeniile educaţie, agricultură, securitate cibernetică şi tehnologie.

Cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo, preşedintele a subliniat deschiderea pentru cooperare în domeniile academic, IT şi securitate cibernetică, cercetare.

În cursul discuţiilor cu ambasadorul Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah, a fost agreată importanţa demersurilor pentru accelerarea şi diversificarea cooperării bilaterale, în special în domeniile educaţiei, energiei, securităţii cibernetice, IT şi reformă instituţională.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
2
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
3
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul italian, Giorgia Meloni
Nicușor Dan, mesaj pentru Giorgia Meloni după ce guvernul italian a stabilit un record de longevitate
photo-collage.png - 2026-09-03T170952.137
Mirabela Grădinaru, alături de Maia Sandu la Chișinău. Avertisment despre pericolele online pentru copii
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier: „E momentul să tranşăm problema”
Nicusor dan csm lia savonea
Nicușor Dan, la CSM: „Imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți”. Ce spune despre anchetarea lor
nicusor dan si antonio costa isi strang mana
Nicuşor Dan l-a primit pe preşedintele Consiliului European la Palatul Cotroceni. „Ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios”
Recomandările redacţiei
nato rusia ucraina
Sabotajul rusesc în Europa: cât de aproape suntem de un incident ce...
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
retea electrica
Poliția germană a identificat un suspect care ar fi autorul unor...
fratii tate
„Spune-i camerei de ce ești lovită”. Stenogramele care arată cum a...
Ultimele știri
Aryna Sabalenka a oprit meciul de la US Open din cauza mirosului puternic de marijuana: „Cineva fumează”
Vizita șefului CIA la Moscova nu a avut efectul scontat. Putin ar putea fi mai hotărât să obțină victoria militară în Ucraina (WP)
Procesul lui Lindsay Clancy, mama care și-a ucis copiii: judecătorul a declarat procesul nul, după ce juriul nu a putut da un verdict
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De azi, viața lor se schimbă! 3 zodii intră într-o etapă puternică și lasă în urmă o perioadă care le-a...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Transferurile lui Gigi Becali la FCSB au băgat frica în Universitatea Craiova: „Va fi un competitor dificil!”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
MM Stoica, anunț în direct despre starul de la FCSB: ”Gigi Becali îl va vinde, sunt convins”
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce cadouri a primit la majorat fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf: ”Așa își va începe viața”
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”