Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea bugetului de stat pe acest an și legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026.

Administrația Prezidențială a transmis că șeful statului a semnat, vineri, următoarele decrete:

„Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026);

Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026);

Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026)”.

„În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului”, a declarat joi Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că e important pentru autoritățile publice să aibă buget de la 1 aprilie și astfel speră ca motivarea CCR să vină repede pentru că intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Vineri, CCR a publicat motivările pentru respingerea sesizărilor AUR la ambele legi.

Pe 20 martie, senatorii și deputații au dat votul final, după cinci zile de dezbateri și un blocaj în Coaliția de guvernare. PSD și PNL s-au contrat pe amendamentul social-democraților privind acordarea unor ajutoare pentru persoanele vulnerabile, ceea ce a dus la suspendarea totală a ședințelor pentru o zi. După o discuție a liderilor a fost găsită și varianta de compromis, iar cele două proiecte au fost adoptate de Parlament.

