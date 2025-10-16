Live TV

Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale

Data publicării:
Screenshot 2025-10-16 194312

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, pentru alinierea la standardele OCDE. 

„Am promulgat astăzi legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE. 

Ce aduce nou această lege: 

- Amenzi mai mari pentru persoane fizice, în cazul în care instanța aplică această sancțiune, distinct de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi cuprinsă între 500 și 10.000 de lei. 

-️ Se pot confisca bunurile sau banii obținuți indirect din fapte de corupție. 

-️ Coruperea unui funcționar public străin este sancționată inclusiv atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător. 

- Dosarele de acest tip vor fi anchetate obligatoriu de procurorii DNA.  

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, arată mesajul președintelui pe Facebook. 

Editor : Alexandru Costea

