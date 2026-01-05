Nicușor Dan a promulgat Legea pensiilor private, după corectările cerute de CCR

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus-o în acord cu decizia Curții Constituționale. Actul normativ stabilește cadrul legal pentru autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor și fondurilor de plată a pensiilor private.

Legea a fost reanalizată de Parlament ca urmare a unei decizii a Curtea Constituțională a României, care a stabilit că articolul ce permitea persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât introduce o discriminare bazată pe un criteriu subiectiv.

Ce reglementează legea

Actul normativ stabilește cadrul legal privind autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor de pensii private și al fondurilor de plată a pensiilor private. Totodată, sunt reglementate activitățile instituțiilor de credit care asigură depozitarea și custodia activelor fondurilor de plată, precum și a activelor furnizorilor destinate acoperirii provizionului tehnic.

Legea prevede și avizarea auditorilor financiari care desfășoară activități de audit pentru furnizorii de pensii private și fondurile de plată, precum și avizarea, autorizarea și controlul agenților de marketing din acest domeniu.

Prevederile se aplică fondurilor de plată a pensiilor private, furnizorilor de pensii private, agenților de marketing, depozitarilor, auditorilor financiari, Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private și administratorilor de fonduri de pensii private.

Cum vor fi plătite pensiile private

Legea stabilește reguli clare privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, inclusiv criterii de autorizare și principii prudențiale. Plata pensiilor private se va face prin intermediul a două fonduri special constituite, denumite fonduri de plată a pensiilor private, administrate de societăți specializate, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Actul normativ stabilește și suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată.

Fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de tip retragere programată, care funcționează pe bază de conturi individuale și oferă pensii pentru o perioadă limitată de timp, și fonduri de pensii viagere, prin care se acordă pensii pe întreaga durată de viață a beneficiarului sau a supraviețuitorului acestuia.

Legea a fost contestată la Curtea Constituțională în 17 octombrie 2025 de Înalta Curte de Casație și Justiție și de parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor. CCR a admis sesizările de neconstituționalitate, după mai multe amânări, și a cerut eliminarea articolului considerat discriminatoriu.

După modificarea prevederilor declarate neconstituționale și reexaminarea legii de către Parlament, actul normativ a fost promulgat de președinte și urmează să intre în vigoare.

