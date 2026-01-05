Live TV

Nicușor Dan a promulgat Legea pensiilor private, după corectările cerute de CCR

Data publicării:
2025-12-21-9402
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce reglementează legea Cum vor fi plătite pensiile private

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus-o în acord cu decizia Curții Constituționale. Actul normativ stabilește cadrul legal pentru autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor și fondurilor de plată a pensiilor private.

Legea a fost reanalizată de Parlament ca urmare a unei decizii a Curtea Constituțională a României, care a stabilit că articolul ce permitea persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât introduce o discriminare bazată pe un criteriu subiectiv.

Ce reglementează legea

Actul normativ stabilește cadrul legal privind autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor de pensii private și al fondurilor de plată a pensiilor private. Totodată, sunt reglementate activitățile instituțiilor de credit care asigură depozitarea și custodia activelor fondurilor de plată, precum și a activelor furnizorilor destinate acoperirii provizionului tehnic.

Legea prevede și avizarea auditorilor financiari care desfășoară activități de audit pentru furnizorii de pensii private și fondurile de plată, precum și avizarea, autorizarea și controlul agenților de marketing din acest domeniu.

Prevederile se aplică fondurilor de plată a pensiilor private, furnizorilor de pensii private, agenților de marketing, depozitarilor, auditorilor financiari, Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private și administratorilor de fonduri de pensii private.

Cum vor fi plătite pensiile private

Legea stabilește reguli clare privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, inclusiv criterii de autorizare și principii prudențiale. Plata pensiilor private se va face prin intermediul a două fonduri special constituite, denumite fonduri de plată a pensiilor private, administrate de societăți specializate, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Actul normativ stabilește și suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată.

Fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de tip retragere programată, care funcționează pe bază de conturi individuale și oferă pensii pentru o perioadă limitată de timp, și fonduri de pensii viagere, prin care se acordă pensii pe întreaga durată de viață a beneficiarului sau a supraviețuitorului acestuia.

Legea a fost contestată la Curtea Constituțională în 17 octombrie 2025 de Înalta Curte de Casație și Justiție și de parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor. CCR a admis sesizările de neconstituționalitate, după mai multe amânări, și a cerut eliminarea articolului considerat discriminatoriu.

După modificarea prevederilor declarate neconstituționale și reexaminarea legii de către Parlament, actul normativ a fost promulgat de președinte și urmează să intre în vigoare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
raport nicusor dan
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de CCR. Ionuț Dumitru: „Să tolerezi asta e de domeniul absurdului”
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după anunțul că un român a murit în incendiul din Crans-Montana
nicusor dan
Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința în care se discutau pensiile speciale: „Este anormal”
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...