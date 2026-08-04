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Nicușor Dan a promulgat legile privind criza carburanților și TVA redusă la locuințe: „Decizii care protejează veniturile românilor”

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nicusor dan
Foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a semnat decretele de promulgare pentru legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și pentru actul normativ care prelungește până la 30 septembrie 2026 termenul în care anumite locuințe pot fi cumpărate cu o cotă redusă de TVA de 9%. Președintele precizează că este vorba despre „două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor”.

Decretele intervin în contextul scumpirii accelerate a carburanților și al blocajelor provocate de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X.

Nicușor Dan a explicat că intervenția statului a devenit necesară pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității extreme de pe piața internațională a petrolului.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a afirmat șeful statului.

„Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”, a mai scris președintele.

Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 4, 2026

 

Cel de-al doilea act normativ promulgat de Nicușor Dan prelungește până la 30 septembrie 2026 posibilitatea finalizării anumitor tranzacții imobiliare cu o cotă de TVA de 9%, în locul celei standard de 21%.

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9%, și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a transmis președintele.

De facilitate pot beneficia persoanele care au încheiat până la 31 iulie 2025 un act juridic ce prevedea plata unui avans pentru cumpărarea locuinței.

Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați și o valoare de maximum 600.000 de lei, fără TVA, inclusiv terenul. Cumpărătorul nu trebuie să mai fi achiziționat o locuință cu TVA redusă începând cu 1 ianuarie 2023, iar livrarea trebuie realizată cel târziu la 30 septembrie 2026.

„Cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie”, a precizat Nicușor Dan.

Editor : M.C

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