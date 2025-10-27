Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025.

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional şi interreligios, a păcii şi protecției mediului înconjurător, precum şi pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională şi morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale şi a identității culturale, precum şi pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G - „Cultele”, Patriarhiei Române.

Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat duminică la inaugurarea Catedralei Naţionale.

