Live TV

Galerie Foto Nicușor Dan a semnat decretele pentru decorarea lui Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhiei Române

Data actualizării: Data publicării:
DECORARE_BARTOLOMEU_PATRIARHIA_RO_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Deschide galeria foto

Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 1 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 2 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 3 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 4 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 5 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 6 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 7 din 7
Ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române, in Bucuresti, 27 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
,

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional şi interreligios, a păcii şi protecției mediului înconjurător, precum şi pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională şi morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale şi a identității culturale, precum şi pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G - „Cultele”, Patriarhiei Române.

Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat duminică la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Citește și Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult ortodox. Până vineri se intră în Altar

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fmi
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
Steagul UE militar
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni”
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drula
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor Dan pe bugetul Capitalei. „Nu vom renunța până nu va fi implementat”
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea Catedralei Naționale. Mezinul președintelui a fost în centrul atenției
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei Naționale, surprinse în imagini
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmnicu Vâlcea, și a murit. S-a găsit biletul de adio...
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere