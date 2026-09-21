Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Acesta urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei viitorului Cabinet.
Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, în conformitate cu articolul 103, alineatul (2), din Constituția României.
Mureșan urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern.