Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Acesta urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei viitorului Cabinet.

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, în conformitate cu articolul 103, alineatul (2), din Constituția României.

Mureșan urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni dimineață că, cel mai probabil, în cursul zilei de marți va prezenta principalele elemente ale programului de guvernare.

Ulterior, acesta va începe dialogul cu partidele parlamentare.

Mureșan a precizat că intenționează ca până la sfârșitul acestei săptămâni să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Editor : Ș.A.