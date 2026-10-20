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Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Guvernului Niculescu. Costreie și Neculăescu, eliberați din funcțiile anterioare

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu Jurământul, la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind numirea Guvernului condus de Luca Niculescu, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Executiv. Tot marți, șeful statului a semnat decretele prin care Sorin Costreie și Dan Neculăescu au fost eliberați din funcțiile deținute anterior, după ce au fost propuși pentru portofoliile Educației, respectiv Afacerilor Externe.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la NATO și de șef al Delegației Permanente a României la Alianță. Acesta a fost propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul Niculescu.

De asemenea, Valentin-Sorin Costreie a fost eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie. El a fost propus pentru conducerea Ministerului Educației și Cercetării.

În aceeași zi, Nicușor Dan a semnat și decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026.

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Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu

Guvernul condus de Luca Niculescu este format din miniștri PSD și independenți. Cabinetul a primit marți votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, dintr-un total de 338 de voturi exprimate.

Lista membrilor noului Executiv este următoarea:

  • Prim-ministru: Luca Niculescu – independent
  • Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne: Marian Neacșu – PSD
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa – PSD
  • Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare – independent
  • Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu – independent
  • Ministrul Justiției: Radu Marinescu – PSD
  • Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea – PSD
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel Cătălin Zamfir – PSD
  • Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel Bogdan Dumitru – independent
  • Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță – independent
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Ionuț Barbu – PSD
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Elena Intotero – PSD
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Marcel Stoica – PSD
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru Mihai Ghigiu – PSD
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole – PSD
  • Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete – PSD
  • Ministrul Educației și Cercetării: Valentin-Sorin Costreie – independent
  • Ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar: Sorin Gabriel Ionescu – PSD
  • Ministrul Culturii: Ioana Ruxandra Victoria Ciocan – independent

Jurământul, la Palatul Cotroceni

Ceremonia depunerii jurământului de învestitură de către membrii noului Guvern este programată marți, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Premierul Luca Niculescu a anunțat că prima ședință a Executivului va avea loc tot marți seară, la Palatul Victoria.

Învestirea noului Cabinet vine după mai bine de cinci luni de criză politică. În discursul susținut în Parlament, Luca Niculescu a declarat că Guvernul trebuie să înceapă rapid să lucreze la prioritățile economice și bugetare ale României.

 

Editor : Ana Petrescu

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