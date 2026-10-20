Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Guvernului Niculescu. Costreie și Neculăescu, eliberați din funcțiile anterioare

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind numirea Guvernului condus de Luca Niculescu, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Executiv. Tot marți, șeful statului a semnat decretele prin care Sorin Costreie și Dan Neculăescu au fost eliberați din funcțiile deținute anterior, după ce au fost propuși pentru portofoliile Educației, respectiv Afacerilor Externe.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la NATO și de șef al Delegației Permanente a României la Alianță. Acesta a fost propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul Niculescu.

De asemenea, Valentin-Sorin Costreie a fost eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie. El a fost propus pentru conducerea Ministerului Educației și Cercetării.

În aceeași zi, Nicușor Dan a semnat și decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026.

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Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu

Guvernul condus de Luca Niculescu este format din miniștri PSD și independenți. Cabinetul a primit marți votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, dintr-un total de 338 de voturi exprimate.

Lista membrilor noului Executiv este următoarea:

Prim-ministru: Luca Niculescu – independent

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne: Marian Neacșu – PSD

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa – PSD

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare – independent

Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu – independent

Ministrul Justiției: Radu Marinescu – PSD

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea – PSD

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel Cătălin Zamfir – PSD

Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel Bogdan Dumitru – independent

Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță – independent

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Ionuț Barbu – PSD

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Elena Intotero – PSD

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Marcel Stoica – PSD

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru Mihai Ghigiu – PSD

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole – PSD

Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete – PSD

Ministrul Educației și Cercetării: Valentin-Sorin Costreie – independent

Ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar: Sorin Gabriel Ionescu – PSD

Ministrul Culturii: Ioana Ruxandra Victoria Ciocan – independent

Jurământul, la Palatul Cotroceni

Ceremonia depunerii jurământului de învestitură de către membrii noului Guvern este programată marți, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Premierul Luca Niculescu a anunțat că prima ședință a Executivului va avea loc tot marți seară, la Palatul Victoria.

Învestirea noului Cabinet vine după mai bine de cinci luni de criză politică. În discursul susținut în Parlament, Luca Niculescu a declarat că Guvernul trebuie să înceapă rapid să lucreze la prioritățile economice și bugetare ale României.

Editor : Ana Petrescu