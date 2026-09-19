Președintele Nicușor Dan a semnat, sâmbătă, decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier, potrivit surselor Digi24.

Decretul oficial de desemnare a premierului Siegfried Mureșan cel mai probabil va fi publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie.

Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentre a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile miștrilor propuși în comisiile parlamentare și votul în plenul reunit.

Aritmetica parlamentară însă ridică probleme pentru trecerea unui cabinet condus de actualul europarlamentar liberal. Voturile PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale însumează 187 de parlamentari, la o diferență de 46 de voturi pentru majoritatea necesară de 233.

Premierul desemnat a declarat, vineri, la Digi24, că se baza pe 169 de voturi, fără minoritățile naționale, și că va încerca să convingă PSD să susțină un guvern format în jurul său, scenariu respins de social-democrați.

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Editor : A.C.