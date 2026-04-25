Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și a numit interimari. Luni cheamă partidele pro-europene la discuții despre PNRR, SAFE

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și numirea unor interimari. Șeful statului a adăugat că a convocat pentru luni o întâlnire cu liderii partidelor pro-europene pentru discuții despre marile programe ale României, inclusiv SAFE și PNRR.

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, a transmis șeful statului, sâmbătă într-o postare pe Facebook.

În același mesaj, șeful statului a precizat că își va continua rolul de mediator în actualul context politic și a anunțat consultări cu liderii partidelor pro-europene.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a mai scris Nicușor Dan.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, discuțiile vor viza în special proiectele strategice și angajamentele asumate de România la nivel european, inclusiv implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul SAFE.

Miniştrii PSD și-au dat demisia joi din Guvern. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, programată de la ora 11:00, la Palatul Victoria. Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Astfel, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Muncii Petre Florin Manole, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, s-au retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Pentru portofoliile rămase vacante au fost propuși Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii, în prezent ministru al Proiectelor Europene, Cseke Attila la Ministerul Sănătății, actual ministru al Dezvoltării, Tanczos Barna la Ministerul Agriculturii, în prezent vicepremier, Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției, ministru de Interne, Ilie Bolojan la Ministerul Energiei și vicepremierul Radu Miruță la Ministerul Transporturilor, în prezent ministru al Apărării.

În ceea ce privește atribuțiile deținute până acum de vicepremierul Marian Neacșu, acestea ar urma să fie preluate de Oana Gheorghiu.

„Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Gheorghiu. Va gestiona complementar și toate companiile care acum, fiind la autorități diferite, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță”, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Pe lângă cei șase miniștri PSD și vicepremierul Marian Neacșu, și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a depus demisia.

