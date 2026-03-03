Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. Când va depune jurământul

Premierul Ilie Bolojan a trimis la Cotroceni propunerea de numire a noului ministru al Educației. La scurt timp după anunțul Guvernului, Administrația Prezidențială a transmis că președintele Nicușor Dan a și semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian, care urmează să depună jurămăntul de la ora 16:00.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Rector al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică. Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A”, a transmis Guvernul, marți.

La scurt timp după, Administrația Prezidențială a anunțat că președintele a semnat decretul de numire, iar ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Dimian, singura propunere în ședința PNL

Anunțul privind numirea lui Mihai Dimian a venit în urma unei ședințe a conducerii PNL, care a avut loc luni seară. Numele acestuia a fost singura propunere făcută de premierul Ilie Bolojan.

„La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Propunerea PNL pentru portofoliul Educației, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu. Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației”, a transmis PNL printr-un comunicat.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă de la demisia lui Daniel David, pe 22 decembrie. De atunci, portofoliul a fost ocupat, în calitate de interimar, de premierul Ilie Bolojan.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian, în vârstă de 49 de ani, ocupă în prezent funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (ales în 2024), după ce anterior a servit mai mulți ani ca prorector. Este profesor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Dimian are un doctorat în Inginerie Electrică și Calculatoare la University of Maryland, College Park (SUA), potrivit CV-ului publicat pe site-ul Autorității Național pentru Cercetare. De asemenea, a activat ca cercetător sau profesor vizitator în instituții din Franța și Germania. Activitatea sa științifică se concentrează pe nanotehnologie, magnetism, comunicații wireless și modelarea sistemelor complexe.

