Live TV

Exclusiv Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și președintele României, Nicușor Dan.
Din articol
„Drona e rusească. Îi invit să vină să-și ia seria” Miruță evită să confirme explicația avansată de Nicușor Dan „Este o fentă în spațiul public”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a evitat să confirme afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia drona rusească ce a căzut pe un bloc din Galați ar fi fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană. Oficialul a declarat la Digi24 că datele primite de el vizează originea și componența aparatului de zbor, nu și cauza care i-a schimbat traiectoria, susținând că dezbaterea privind modul în care drona a ajuns în România „este o fentă în spațiul public”.

„Drona e rusească. Îi invit să vină să-și ia seria”

„Drona este de fabricaţie rusească. Dacă există voci în Rusia care, după aceste date, spun că nu e a lor, eu îi invit să vină să-şi ia seria şi să găsească fabrica din Rusia în care a fost produsă această dronă. Atât timp cât are încărcătură explozivă, este în datoria celor ce o lansează să se ocupe de traiectoria ei”, a afirmat Miruță.

Oficialul a precizat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen (TNT) și a subliniat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a declarat ministrul.

Miruță evită să confirme explicația avansată de Nicușor Dan

Întrebat dacă poate confirma declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că drona și-ar fi schimbat traiectoria după ce a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană, ministrul Apărării a spus că nu deține date în acest sens.

„Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”, a afirmat Miruță.

El a adăugat că instituțiile care se ocupă de expertizarea epavei ar putea stabili mai multe detalii privind circumstanțele incidentului.

„Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (...) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”, a declarat ministrul.

Citește și: MApN a făcut publice detaliile tehnice despre drona căzută pe un bloc din Galați: probele, identice cu alte resturi de Geran-2 rusești

„Este o fentă în spațiul public”

Radu Miruță a susținut că discuția privind motivul exact pentru care drona și-a schimbat direcția riscă să distragă atenția de la problema principală.

„Este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că numeroase drone ajunse anterior pe teritoriul României prezentau urme de gloanțe.

„Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componență și sursă”, a mai declarat Radu Miruță.

Citește și: Radu Miruță: „Politicienii au creat așteptări nerealiste. Nu avem capabilități de luptă anti-dronă”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Russia's new missile Oreshnik
3
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete...
pucheanu psd
4
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
5
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă...
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Radu Miruță, despre drona prăbușită la Galați: „Se mai poate repeta și acum”
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
MApN a făcut publice detaliile tehnice despre drona căzută pe un bloc din Galați: probele, identice cu alte resturi de Geran-2 rusești
drona geran 2
Raport tehnic finalizat de specialiștii români: drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Dovezile, prezentate de Nicușor Dan
NATO Counter-Drone Exercise Held In Poland
De ce nu a fost folosit sistemul antidronă Merops, aflat în dotarea Armatei române, în cazul de la Galați
comandor
Pilotul român care a doborât recent o dronă în Estonia explică de ce situaţia de la Galaţi a fost diferită
Recomandările redacţiei
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Donald Trump trimite Iranului condiții mai dure pentru un acord de...
Falcone and Borsellino Mural, Palermo. Tribute painting to the assassinated anti-Mafia magistrates Giovanni Falcone and Paolo Borsellino.
Cum a învățat mafia italiană să gândească la scară mică frauda cu...
grosu
Avertismentul lui Cristian Grosu: România ar putea ajunge pe mâna FMI...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
Schimbare pentru bolnavii cronici şi oncologici de la 1 iunie...
Ultimele știri
Japonia respinge acuzaţiile de „militarism” ale Chinei. Tokyo urmează să transfere Filipinelor distrugătoare Abukuma şi avioane TC-90
Traian Băsescu: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”. Ce spune despre şansele PSD şi PNL de a forma o majoritate
Rezultate LOTO - Duminică, 31 mai 2026: Peste 5,24 milioane de euro se pot câștiga la 6/49. Report important la Noroc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri istorice de pe Valea Prahovei: cât costă clădirea care a...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a urmărit-o din tribune pe Sorana Cîrstea la Roland Garros, iar sportiva l-a văzut și nu s-a ferit
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust...
Newsweek
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”