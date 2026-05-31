Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a evitat să confirme afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia drona rusească ce a căzut pe un bloc din Galați ar fi fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană. Oficialul a declarat la Digi24 că datele primite de el vizează originea și componența aparatului de zbor, nu și cauza care i-a schimbat traiectoria, susținând că dezbaterea privind modul în care drona a ajuns în România „este o fentă în spațiul public”.

„Drona e rusească. Îi invit să vină să-și ia seria”

„Drona este de fabricaţie rusească. Dacă există voci în Rusia care, după aceste date, spun că nu e a lor, eu îi invit să vină să-şi ia seria şi să găsească fabrica din Rusia în care a fost produsă această dronă. Atât timp cât are încărcătură explozivă, este în datoria celor ce o lansează să se ocupe de traiectoria ei”, a afirmat Miruță.

Oficialul a precizat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen (TNT) și a subliniat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident.

„Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a declarat ministrul.

Miruță evită să confirme explicația avansată de Nicușor Dan

Întrebat dacă poate confirma declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că drona și-ar fi schimbat traiectoria după ce a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană, ministrul Apărării a spus că nu deține date în acest sens.

„Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”, a afirmat Miruță.

El a adăugat că instituțiile care se ocupă de expertizarea epavei ar putea stabili mai multe detalii privind circumstanțele incidentului.

„Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (...) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”, a declarat ministrul.

„Este o fentă în spațiul public”

Radu Miruță a susținut că discuția privind motivul exact pentru care drona și-a schimbat direcția riscă să distragă atenția de la problema principală.

„Este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că numeroase drone ajunse anterior pe teritoriul României prezentau urme de gloanțe.

„Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componență și sursă”, a mai declarat Radu Miruță.

