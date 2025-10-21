Live TV

Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniță, acuzată de corupție

Data actualizării: Data publicării:
florentina ionita radu 3
Florentina Ioniță-Radu. Foto: Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Facebook

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță pusă sub control judiciar de procurori, într-un dosar care vizează fapte de corupție la Spitalul Militar. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”, a declarat șeful statului.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță. O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină”, a scris Nicușor Dan, marți pe Facebook.

El a aădugat că „avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte”.

„Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată. Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, a conchis președintele României.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Astfel, președintele Nicușor Dan a semnat marți, 21 octombrie 2025, decretul privind trecerea în rezervă a doamnei general-maior - cu două stele Ioniță-Radu Florentina din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 octombrie 2025, arată Administrația Prezidențială.

Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, s-ar fi inclus într-un proiect pe fonduri europene fără să respecte procedurile legale, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. Ea ar fi încasat și peste 200.000 de lei pentru o funcție în cadrul proiectului pe care nu avea voie să o ocupe, cea de director științific, și nici nu ar fi prestat nicio activitate științifică, potrivit acelorași surse.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial pe 17 octombrie că urmărește penal 18 angajați ai Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, în dosarul de corupție pe fonduri europene. Reamintim că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului, a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
2
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
4
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
justitie catuse ciocanel
Magistrații suspendă protestul, după ce Curtea Constituțională a...
Ultimele știri
Circulaţia trenurilor CFR Călători a fost reluată, după ce s-a ajuns la un acord privind plata datoriilor
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie severă
Criză fără precedent în sectorul feroviar. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului: „Există riscul unei catastrofe”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Mesajul lui Nicușor Dan la Climate Change Summit: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile”
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile”
stampila vot 2_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care le tăia pensiile
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”