Nicușor Dan a trimis la CCR legea Registrului Electronic de Boli Transmisibile. Președintele reclamă o „ingerință în viața privată”

Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a sesizat CCR în privința legii de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Șeful statului reclamă „o ingerință disproporționată în viața privată”.

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.

Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție.

Totodată, atunci când statul gestionează date sensibile, trebuie să existe reguli clare, precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității. Jurisprudența europeană stabilește astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR folosește termeni neclari, nu distinge între cei care au obligația de raportare și cei care pot accesa datele și lasă probleme esențiale în seama unor acte administrative secundare.

Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, arată mesajul președintelui Nicușor Dan pe platforma X.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

