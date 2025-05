Președintele Nicușor Dan a avut marți seară o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit unor surse Digi24. Discuția a durat circa 10 minute, iar președintele american l-a invitat pe Nicușor Dan în vizită la Washington.

ACTUALIZARE 22:30 Discuția dintre cei doi lideri de stat a durat circa zece minute, Donald Trump a fost foarte călduros și l-a invitat pe președintele României să facă o vizită în SUA, potrivit unor surse citate de reporterul Digi 24 Ema Stoica.

Știrea inițială. La 21 mai, Nicuşor Dan a transmis mulţumiri, într-un mesaj postat pe platforma X, preşedintelui SUA, Donald Trump, după ce acesta a anunţat numele noului ambasador SUA la Bucureşti.

Dan a spus atunci că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Donald Trump şi cu administraţia acestuia pentru a consolida Parteneriatul Strategic.

„Aş dori să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru conducerea sa fermă şi angajamentul faţă de relaţia dintre România şi Statele Unite, precum şi pentru nominalizarea domnului Darryl Nirenberg în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România. Îi transmit felicitările mele domnului Niremberg pentru nominalizarea sa. Aştept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu preşedintele Trump şi cu administraţia sa pentru a consolida în continuare Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite. Ţările noastre sunt legate de decenii de cooperare, susţinută de valori comune şi interese comune. Sunt pe deplin încrezător că, împreună, vom realiza proiecte majore care vor aduce mai multă securitate şi prosperitate popoarelor noastre”, a scris Nicuşor Dan pe reţeaua X, ca răspunsu la anunțarea de către Donald Trump a numelui noului ambasador american la București.

Trump a anunţat, miercuri, 21 mai, că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti. „Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump. „Sunt încântat să anunţ că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România”, a anunţat, miercuri, preşedintele american Doland Trump pe reţeaua de socializare Truth Social, potrivit News.ro.

Trump a precizat că noul ambasador în România are o experienţă de 40 de ani şi va susţine interesele SUA la Bucureşti. „Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First (America mai întâi). El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a mai transmis preşedintele american.

Anterior, pe 20 mai, ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis primul mesaj pentru Nicușor Dan, după alegerea sa ca președinte el României, în care a afirmat că așteaptă cu interes să colaboreze cu șeful statului și cu noul guvern pentru promovarea intereselor comune.

„Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern român, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, a transmis Ambasada SUA, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

