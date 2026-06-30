Live TV

Nicuşor Dan afirmă că România şi Ucraina au discutat după incidentul cu drona de la Constanţa. Precizările președintelui

Data actualizării: Data publicării:
drona navala ucraineana in portul constanta
Drona care a ajuns în Portul Constanța.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au existat contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, după incidentul dronei din Portul Constanţa şi progresul este faptul că există o linie directă pe tipul ăsta de evenimente, ca să nu se treacă printr-un şir de mai mulţi decidenţi, relatează News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă a primit acel raport referitor la drona care a intrat în portul Constanţa, în contextul în care a fost găsită o dronă care a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.

Nicuşor Dan a precizat că sunt două chestiuni, aerian şi naval.

„Pe drone aeriene, suntem într-un proces, suntem într-un progres. Este evaluarea preliminară a Ministerului, că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%. Iar pe drona navală există un raport preliminar şi există o listă cu întrebări de la toate instituţiile, care a fost înaintată către partea ucraineană”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a mai afirmat că au existat nişte contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, şi progresul faţă de momentul de acum două-trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente, astfel încât să nu se treacă printr-un şir de mai mulţi decidenţi.

Preşedintele a spus că nu au mai existat incidente navale după incidentul din Portul Constanţa.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
4
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
5
Câți bucureșteni cred că primarul Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze după ancheta DNA...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operator drona ucraina
Ucraina primeşte un împrumut de 3,9 miliarde de euro de la UE pentru achiziții de drone
george simion nicusor dan
George Simion îl „somează” pe Nicușor Dan să desemneze premier. AUR anunță că începe procedura de suspendare
nicusor dan cotroceni
Ce a spus Nicușor Dan despre încercările partidelor de a racola parlamentari intrați pe listele partidelor extremiste
Turnul de control al Aeroportului International Henri Coanda, vineri, 8 aprilie 2016. ROMATSA - ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Nicușor Dan, despre suspendarea activității Romatsa: Mi se pare disproporționat. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk: „Ar fi catastrofal pentru noi. O să mă implic personal”
Recomandările redacţiei
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Elevii pot...
Nicușor Dan
„Pentru moment simt să nu mă implic”. Ce spune Nicușor Dan despre...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Media 10 la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Câți elevi au luat media 10 la Evaluarea Națională 2026. Ministerul...
Ultimele știri
Stațiile STB din București vor fi modernizate pentru protecție sporită împotriva caniculei
Armata Română face angajări: aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații
Economist, despre plafonarea accizei la carburanţi: „O iluzie pur şi simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluţii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...