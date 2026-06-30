Nicuşor Dan afirmă că România şi Ucraina au discutat după incidentul cu drona de la Constanţa. Precizările președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au existat contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, după incidentul dronei din Portul Constanţa şi progresul este faptul că există o linie directă pe tipul ăsta de evenimente, ca să nu se treacă printr-un şir de mai mulţi decidenţi, relatează News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă a primit acel raport referitor la drona care a intrat în portul Constanţa, în contextul în care a fost găsită o dronă care a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.

Nicuşor Dan a precizat că sunt două chestiuni, aerian şi naval.

„Pe drone aeriene, suntem într-un proces, suntem într-un progres. Este evaluarea preliminară a Ministerului, că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%. Iar pe drona navală există un raport preliminar şi există o listă cu întrebări de la toate instituţiile, care a fost înaintată către partea ucraineană”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a mai afirmat că au existat nişte contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, şi progresul faţă de momentul de acum două-trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente, astfel încât să nu se treacă printr-un şir de mai mulţi decidenţi.

Preşedintele a spus că nu au mai existat incidente navale după incidentul din Portul Constanţa.

Editor : Liviu Cojan