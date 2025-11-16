Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu. Interferența rusă este mult mai bine documentată”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pentru a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale, susţinând că e documentată mult mai bine interferenţa rusă.

„Am strâns multe materiale, bineînţeles că a fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce anul trecut la alegeri erau cumva nişte suspiciuni şi între timp am documentat mult mai bine interferenţa rusă, deci la momentul potrivit o să ieşim cu o sinteză din toate materialele", a declarat Nicuşor Dan, duminică la România Tv.

Întrebat dacă raportul va cuprinde şi stenograme despre discuţiile liderilor ţării în momentul în care au anulat alegerile, Nicușor Dan a răspuns: „Sigur, dacă e nevoie, dar cred că... aşa cum văd eu lucrurile azi, în momentul acela noi aveam o cunoaştere relativ limitată despre fenomenul de interferenţă rusă”.

Citește și: Nicușor Dan, despre dosarul în care Vlad Voiculescu e urmărit penal: „Nu ne putem baza pe suspiciuni care se întind ani de zile”

„Instituţiile statului ştiau că sunt nişte site-uri care propagă nişte informaţii pe care ei, aş zice, că le-au crezut că nu pot influenţa mai mult de 4-5-6% din publicul din România, nicidecum rezultatul pe care l-am văzut cu toţii. În momentul de faţă, faţă de discuţiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor ţări europene cu servicii de informaţii foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică, al Rusiei în Europa. Avem foarte multe exemple şi de acţiuni cibernetice, şi de acţiuni de manipulare, dezinformare”, a continuat șeful statului.

Președintele României a mai precizat că multe din lucrurile care la momentul acela păreau nişte ipoteze au fost dovedite între timp că sunt exact aşa şi „decizia Curţii Constituţionale şi concluzia CSAT au fost perfect justificate”.

Citește și: Ce spune Nicușor Dan despre o revizuire a Constituției propusă de Ludovic Orban ca soluție la problema pensiilor magistraților

„Mă interesează mult mai mult, şi cred că şi pentru România e interesant, biografia acestui personaj. Cum a stat câţiva ani la Viena şi n-a făcut nimic. Adică sunt nişte lucruri pe care o biografie de om normal, adică oameni normali nu sunt în poziţia asta, să stea câţiva ani fără să facă nimic”, a subliniat el.

Nicușor Dan a mai susținut că „nu este neapărat o atracţie sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile astea contestatare”, ci pentru mulţi dintre români există o neîncredere în statul român, în autorităţile statului român.

„Şi atunci toţi oamenii aceştia încearcă să se uite către cine pare să fie alternativa, cine s-a promovat mai bine pentru a fi alternativă şi domnul Georgescu, dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus sau nu le-am spus, s-a promovat foarte bine”, a conchis el.

Citește și: Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan

Editor : Ana Petrescu