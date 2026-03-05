Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi seară că a discutat cu președintele Poloniei despre cooperarea în securitate, parteneriatul transatlantic, politicile energetice și viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, subliniind viziunea comună a celor două state pe patru domenii-cheie: securitate, economie, relații externe și politici europene. „Am vorbit cu președintele Poloniei despre achiziții comune, despre programul SAFE și dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan, despre preţul carburanţilor

”Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.

”Pe partea cealaltă, Consiliul Concurenţei s-a întâmplat, în istoria lui, să sancţioneze - şi foarte sever - practici anticoncurenţiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancţionează peste o lună, se sancţionează peste două, dar e foarte bine că preşedintele Consiliului Concurenţei a ieşit şi a avertizat că se uită exact la acest fenomen pentru că bineînţeles că el are efect în lanţ pe toată economia şi pe nivelul de trai al oamenilor”, a explicat preşedintele.

Nicușor Dan, despre propunerile pentru Parchete

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, m-am văzut cu zeci de procurori pe o perioadă de zeci de ore în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie. Pentru ca în momentul în care procedura ajunge la mine să iau o decizie informată. Această analiză amplă diferă foarte mult de ce se speculează în social media, în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au fost selectați sau au participat la procedură”, a precizat președintele.

Despre consultările PSD privind Coaliția

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că orice partid este liber să facă toate consultările interne pe care consideră de cuviinţă să le facă, referindu-se la demersurile conducerii PSD cu privire la relaţia partidului cu Guvernul şi prim-ministrul. ”Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, arată el.

”Haideţi să închidem mai întâi discuţia cu bugetul şi, aşa cum am spus, această discuţie va fi închisă. După aceea evident că mai bine... sunt decizii, sunt contradicţii uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliţie. E mult mai bine ca tipul ăsta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze şi societatea, şi pieţele financiare de care, asta e situaţia, depindem. Asta este răspunsul meu”, a afirmat Niculor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, întrebat ce părere are despre demersul liderului PSD, Sorin Grindeanu, cu privire la o consultare internă, în partid, cu privire la colaborarea cu premierul Ilie Bolojan.

Nicuşor Dan a subliniat că este democratic ca fiecare partid să ia decizii interne, şeful statului fiind de părere că ar fi nevoie de mai puţine ”turbulenţe mediatice”.

”Mai departe, democratic, fiecare partid faţă de chestiuni esenţiale din activitatea sa politică e liber să o facă. Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, a adăugat Nicuşor Dan.

Despre măsurile din bugetul național și propunerile partidelor din Coaliție

Întrebat dacă bugetul României poate acoperi toate formele de sprijin propuse de partidele din Guvern, în acest an, Nicuşor Dan a răspuns: ”Bineînţeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile pe care le menţionaţi”.

”Da, domnul Nazare a fost la mine, dar spre deosebire de luna iunie a anului trecut, în care cunoşteam fiecare virgulă din bugetul naţional, pentru că am încercat să înţeleg, acum nu pot să cunosc decât cifrele mari şi nu pot să vă răspund la întrebarea e spaţiu, nu e spaţiu pentru diferite tipuri de cheltuieli. Dar e o dezbatere legitimă. Ea putea să aibă loc acum trei luni, adevărat. Sunt partide care au publicuri care doresc altceva fiecare, dar această dezbatere se va închide cum se va închide”, a adăugat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca un partid ale cărui propuneri nu sunt aplicate să iasă de la guvernare, şeful statului este de părere că, în condiţii normale, acest lucru se poate întâmpla, însă a subliniat că perioada pe care România o traversează nu este una obişnuită.

”În condiţii normale, în pace, într-o ţară cu stabilitate fiscală, bineînţeles că bugetul este o lege foarte importantă şi dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Suntem într-un context dificil, cu un război la graniţă, nu suntem acolo”, a argumentat Nicuşor Dan.

Despre riscul blocării bugetului de stat

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, afirmă el.

Afirmaţia a fost făcută în contextul în care şeful statului a fost întrebat, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută în Polonia, cât de mare este riscul ca legea bugetului să fie blocată.

”Sunt nişte chestiuni de natură de executiv-parlamentară, însă după ce am discutat cu reprezentanţii fiecăruia dintre partidele din coaliţie, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, a declarat Nicuşor Dan.

El a întărit afirmaţia, explicând că va fi aprobată legea bugetului, ”cu siguranţă”.

Nicuşor Dan a admis că ”ar fi fost bine” ca ţara să aibă buget în noiembrie sau decembrie.

”Însă pentru că există această îngrijorare, şi nu numai în România, şi pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii fiecăruia dintre partide şi pot să vă spun ce v-am spus”, a adăugat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, despre propunerea Franței privind extinderea protecției nucleare

„De la intrarea în NATO, România e protejată de umbrela nucleară a NATO. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României și în viitorul mediu nu se pune problema amplasării unor componente nucleare. În ce privește Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că e o relație care vine de demult, avem militari francezi în România. Când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară vom comunica public”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Despre scandalul dintre Oana Țoiu și Victor Ponta

”M-am informat şi eu în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul cine, ce a făcut şi nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce priveşte situaţia de fapt. (...) Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele”, a afirmat Nicuşor Dan, referitor la acuzaţiile făcute de Victor Ponta la adresa Oanei Ţoiu.

Preşedintele a subliniat că, la modul general, a avut chiar miercuri o discuţie cu ministrul de Externe şi cu reprezentanţii instituţiilor implicate în rezolvarea situaţiei românilor din Orientul Mijlociu.

”Doamna ministru, cu echipa dânsei, a venit cu date precise despre câţi români au contactat serviciile consulare şi serviciile Ministerului din fiecare din aceste ţări, despre criterii, despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili, persoane în vârstă, bolnavi, copii. Tot timpul când organizezi o chestiune din asta pe care nu ai mai organizat-o se întâmplă sincope (...) dar, una peste alta, statul român cotrolează această situaţie, în momentul acesta”, a adăugat şeful statului.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a declarat că a prezentat, la Varșovia, inițiativele comune ale României și Poloniei menite să întărească securitatea regională și parteneriatul transatlantic.

”România şi Polonia au caracteristici similare: sunt ţări mari, în zona de est, implicate în NATO, ţări care au aderat la UE, ţări care încurajează parteneriatul transatlantic şi ţări care pot să profite din faptul că au, pe foarte multe domenii, o viziune comună pe ceea ce înseamnă competitivitate în raportarea la strategiile verzi ale Uniunii. Pe zona de securitate deja există o colaborare între armatele noastre. Am vorbit de achiziţii comune. Am vorbit de a fructifica împreună programul SAFE, Polonia este prima ţară ca volum, România a doua. Am vorbit de Forumul B9 care va avea loc în Bucureşti, o iniţiativă a României şi a Poloniei începută acum 10 ani, ne interesează foarte mult Marea Neagă, aşa cum Polonia e interesată de Marea Baltică, şi am vorbit despre un schimb de experienţă despre cum să facem acel hub la Marea Neagră”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, joi seară, la sediul Ambasadei României în Polonia.

Şeful statului a arătat că, în zona economică, a discutat cu companii poloneze interesate de dezvoltarea relaţiilor cu România. Autorităţile din Polonia şi-au reafirmat sprijinul pentru România în ceea ce priveşte aderarea la OCDE. În zona politicii externe, discuţiile s-au axat pe subiecte precum Ucraina şi republica Moldova, iar în zona de politici europene s-a discutat despre viitorul cadru financiar multianual.

”În rezumat, Polonia şi România, acţionând împreună, au multe oportunităţi pe toate planurile şi tipul acesta de întâlniri oferă o deschidere cu alinieri viitoare cu beneficii pentru ambele ţări”, a adăugat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat anterior, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat recent că Franța este dispusă să deschidă o dezbatere privind extinderea protecției oferite de arsenalul său nuclear către aliații europeni, în contextul discuțiilor despre consolidarea securității continentului.

