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Video Nicușor Dan, anunț despre soarta Guvernului Niculescu. Ce spune despre votul de învestitură

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Nicușor Dan: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit” Când este programat votul de învestitură

Președintele Nicușor Dan consideră că sunt șanse foarte mari ca Guvernul propus de Luca Niculescu să fie învestit de Parlament. Șeful statului salută acordurile încheiate între premier și partide, despre care spune că pot asigura stabilitatea politică necesară pentru rectificarea bugetară și adoptarea bugetului pe anul viitor. Votul de învestitură este programat marți, de la ora 14:00.

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„Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie, pentru rectificare, care e urgența, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta și pe chestiuni de bun-simț care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o așteptare pe care românii au avut-o și eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aș bucura ca ea să fi devenit realitate acum patru luni”, a declarat, vineri seară, Nicușor Dan.

Întrebat dacă Executivul condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură, președintele a răspuns: „Eu cred că sunt șanse foarte mari ca acest guvern să treacă”.

Nicușor Dan: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”

Șeful statului a precizat că nu este rolul său să decidă dacă persoanele propuse pentru funcțiile de miniștri sunt potrivite, subliniind că formarea Guvernului ține de mecanismele democratice și de votul parlamentar.

„Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație, în democrație oamenii votează partide și partidele prin votul lor în Parlament numesc guvernul”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a insistat asupra importanței stabilității politice, în special în perspectiva rectificării bugetare și a adoptării bugetului pentru anul viitor. Nicușor Dan a spus că speră ca bugetul să fie aprobat de Parlament până la finalul acestui an.

Când este programat votul de învestitură

Votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu este programat marți, de la ora 14:00.

Potrivit componenței prezentate, Executivul ar urma să includă 12 reprezentanți ai PSD și șase persoane independente politic.

Printre portofoliile atribuite reprezentanților PSD se numără Afacerile Interne, Agricultura, Sănătatea, Munca, Economia, Justiția, Dezvoltarea, Transporturile, Mediul, Investițiile și Proiectele Europene, Apărarea și Învățământul preuniversitar.

Învestirea Guvernului depinde de obținerea votului majorității parlamentarilor, în cadrul ședinței programate pentru marți.

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Editor : C.A.

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