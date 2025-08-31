Live TV

Video Nicușor Dan anunță agenda discuțiilor de luni cu Ursula von der Leyen, la întâlnirea de la Constanța

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan ursula von der leyen
Foto: Administrația Prezidențială

Șeful statului Nicușor Dan a anunțat, duminică la Chișinău, că printre temele de discuție pe care le va aborda cu Ursula von der Leyen  se numără cele privind apărarea europeană, deficitul bugetar și PNRR. Președinta Comisiei Europene face luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni și cu premierul Ilie Bolojan.

„După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, întrebat ce mesaj va avea România la discuția cu Ursula von der Leyen, care va face, luni, o vizită în România.

Nicușor Dan a făcut, duminică, o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române, președintele participând la mai multe evenimente culturale împreună cu Maia Sandu.

Ursula von der Leyen va efectua luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza cooperarea UE–NATO și măsurile de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

Din 29 august, președinta Comisiei Europene vizitează Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat CE, într-un comunicat de presă.

SAFE (Suport pentru Acorduri Financiare în Domeniul Apărării) este un instrument financiar al Comisiei Europene, parte a planului ReArm Europe / Readiness 2030, destinat să sprijine statele membre în investițiile în capacități comune de apărare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru Rogobete face declaratii
1
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Digi Sport
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de două...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
accident autocar
Accident grav în județul Cluj: Un autocar cu zeci de persoane s-a...
tzanca
Val de plângeri la CNA, după ce cântărețul de manele Tzancă Uraganu a...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova: un suspect drogat a încercat să înghită procesul verbal întocmit de polițiști
„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus
Sagrada Familia, stropită cu vopsea roșie de două femei, în semn de protest: „Vrem dreptate climatică!” 
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
Măsurile fiscale, analizate de Nicușor Dan: „Sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli”
sigla sri de la intrarea in institutie
Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Când o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota
nicusor dan maia sandu
Nicuşor Dan, vizită la Chișinău de Ziua Limbii Române. „Ați dat un exemplu lumii întregi prin păstrarea limbii și a identității”
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad cu obstacole antitanc „dinți de dragon”
radu marinescu
Ministrul Justiției: Nemulțumirea președintelui nu poate fi motiv de revocare a procurorilor-șefi
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie