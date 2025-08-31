Șeful statului Nicușor Dan a anunțat, duminică la Chișinău, că printre temele de discuție pe care le va aborda cu Ursula von der Leyen se numără cele privind apărarea europeană, deficitul bugetar și PNRR. Președinta Comisiei Europene face luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni și cu premierul Ilie Bolojan.

„După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, întrebat ce mesaj va avea România la discuția cu Ursula von der Leyen, care va face, luni, o vizită în România.

Nicușor Dan a făcut, duminică, o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române, președintele participând la mai multe evenimente culturale împreună cu Maia Sandu.

Ursula von der Leyen va efectua luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza cooperarea UE–NATO și măsurile de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

Din 29 august, președinta Comisiei Europene vizitează Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat CE, într-un comunicat de presă.

SAFE (Suport pentru Acorduri Financiare în Domeniul Apărării) este un instrument financiar al Comisiei Europene, parte a planului ReArm Europe / Readiness 2030, destinat să sprijine statele membre în investițiile în capacități comune de apărare.

Editor : A.P.