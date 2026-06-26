Deși șeful statului a afirmat cu o zi în urmă că așteaptă ca partidele să vină astăzi, 26 iunie, cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit. Mai mult, președintele a acuzat PNL că și-a schimbat poziția și a cerut formațiunilor să revină la dialog.

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„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a scris șeful statului. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Joi, în timp ce se afla în Polonia, Nicușor Dan a spus că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un Guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus el, după participarea la Summitul Flancului Estic.

USR, UDMR și PNL au decis, vineri dimineață, să îl nominalizeze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Imediat după ce a fost oficializată propunerea lui pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan a afirmat: „Mulțumesc mult colegilor din PNL și partenerilor noștri din USR și UDMR pentru faptul că, în mod transparent, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de premier. Convingerea mea este că românii vor modernizare, vor reforme, iar preocuparea noastră este să avem o ofertă onestă și cinstită”.

Ce a afirmat Ilie Bolojan după consultările din 23 iunie

După consultările desfășurate marți, 23 iunie, la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a afirmat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR- UDMR, PNL angajându-se să voteze un astfel de guvern, dacă nu se va opta pentru varianta lor.

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Editor : A.M.G.