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Video Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou prim-ministru, după consultări cu partidele

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou premier, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și îi asigură pe români că România va păstra direcția pro-occidentală.

„Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a spus preşedintele la Praga.

El a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate: „A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”, a precizat şeful statului.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

„Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicuşor Dan.

„Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală şi că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat”, a afirmat şeful statului.

Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestitură, astfel că mingea se întoarce în curtea Palatului Cotroceni pentru o nouă nominalizare. După votul de miercuri, sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate, însă președintele Nicușor Dan a subliniat în mai multe rânduri că nu își dorește acest lucru.

„Am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din cele trei partide, PNL, USR și UDMR (...) Astăzi, în Parlamentul României, am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea Președintelui României care sunt următorii pași”, a fost reacția lui Siegfried Mureșan.

Între timp, Sorin Grindeanu i-a cerut președintelui să convoace consultări „cât mai repede”. El a reiterat că PSD e pregătit să își asume guvernarea. „România a pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR. Știau că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. A venit momentul să stăm la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu. Toți ochii sunt pe noi, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru 2027”, a declarat Grindeanu, la Parlament.

Editor : C.A.

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