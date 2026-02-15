Președintele României va efectua prima deplasare în Statele Unite ale Americii de la numirea în funcție. Nicușor Dan va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington și dă curs invitației lansate de președintele SUA, Donald Trump.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a anunțat președinte, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan susține că decizia de a participa la întâlnirea din Statele Unite are la bază „susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU”.

„Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a punctat șeful statului.

Participarea a fost sub semnul întrebării

La sfârșitul săptămânii, președintele Nicușor Dan analiza dacă va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au declarat joi, 12 februarie, pentru Digi24 că Nicușor Dan înclină să nu participe la această reuniune, fiind un format în care țările care nu au decis să adere oficial la Consiliu ar fi în plan secund, ținute "pe margine".

Nicușor Dan a explicat, înaintea summitului informal al Consiliului European desfășurat pe 12 februarie, că România este încă în discuții cu SUA, în ceea ce privește aderarea la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump.

„În funcție de discuțiile cu partea americană, decidem dacă mergem sau nu. Probabil în această săptămână", a afirmat șeful statului. Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, şeful statului a menţionat: "Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii".

Președintele României a confirmat, pe 6 februarie, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. "Așa cum am mai spus, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii", a transmis Dan.

Cine participă din Europa

Până acum cinci țări europene au declarat că vor particpa la consiliu: Ungaria, Bulgaria, Kosovo, Albania, Belarus. De cealaltă parte, Franța, Norvegia, Suedia, Slovenia, Marea Britanie, Germania, Ukraina, Belgia și Grecia au declarat că nu se vor alătura discuțiilor. De asemenea, Italia a precizat că cel mai probabil va participa la Consiliul pentru Pace.

UE a pus la îndoială noua inițiativă de pace a lui Trump pentru a rezolva situația din Fâșia Gaza, din cauza puterilor practic nelimitate ale președintelui SUA în cadrul Consiliului pentru Pace și a concentrării puterii în mâinile unei singure persoane.

