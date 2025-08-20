Live TV

Nicușor Dan anunță care este data probabilă a vizitei sale în SUA

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan. Foto. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Acesta arată că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte „chestiuni concrete” nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic, relatează News.ro.

Întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Acesta a subliniat că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a adăugat Nicuşor Dan.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a spus ministrul de Externe la TVR INFO.

Despre calendarul vizitei, Oana Ţoiu a precizat că la nivel de agendă, sunt trei obiective principale, participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirea cu comunităţile de români, atât în New York cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
3
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă militară”, iar exploziile...
Nicușor Dan, președintele României.
Deepfake cu Nicușor Dan: o reclamă falsă cu președintele, folosită...
Ultimele știri
Un crucișător cu propulsie nucleară, lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Danemarca vrea să elimine TVA-ul pentru cărți. Care este scopul acestei măsuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan, în vizită la Roşia Montană: „E un sit unic în lume și trebuie să-l facem să atragă 2 milioane de turiști”
profimedia-1029625023
Nicuşor Dan nu crede că Putin vrea să facă pace: „Rusia va trage de timp, e important ca SUA să rămână la masa discuțiilor”
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
SUA vând Europei arme pentru Ucraina cu un profit de 10%
2025-06-23-0556
Tanczos Barna spune că „lucrurile nu merg bine” în coaliția de guvernare. Ce sincope a găsit și ce spune despre relația cu președintele
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. CCR răspunde dur. „Nu se poate”. Dar de ce?
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie