Nicușor Dan anunță care este data probabilă a vizitei sale în SUA

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Acesta arată că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte „chestiuni concrete” nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic, relatează News.ro.

Întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Acesta a subliniat că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a adăugat Nicuşor Dan.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a spus ministrul de Externe la TVR INFO.

Despre calendarul vizitei, Oana Ţoiu a precizat că la nivel de agendă, sunt trei obiective principale, participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirea cu comunităţile de români, atât în New York cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

