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Nicușor Dan anunță ce va face cu pistolul primit cadou de la Erdogan la summitul NATO de la Ankara

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Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a primit un pistol și muniția aferentă drept cadou din partea omologului turc Recep Tayyip Erdogan, la summitul NATO de la Ankara. Administrația Prezidențială a precizat că arma a fost preluată pentru verificări și va fi păstrată în custodia Serviciului de Protecție și Pază (SPP), conform procedurilor legale.

„În cadrul Summitului NATO de la Ankara, preşedintele României, Nicuşor Dan, precum și ceilalți lideri participanți au primit drept cadou de la preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Instituția precizează că, potrivit licenței de export emise de autoritățile turce, arma oferită președintelui României este „un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență”.

Administrația Prezidențială mai arată că arma a fost preluată de echipa de protecție a președintelui pentru verificările necesare, după care a fost înregistrată oficial.

„Echipa de protecție a Preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice”, precizează sursa citată.

Potrivit comunicatului, pistolul nu va fi păstrat de președintele Nicușor Dan, ci va intra în custodia Serviciului de Protecție și Pază.

„Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”, mai transmite Administrația Prezidențială.

Editor : Ana Petrescu

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