Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării: Partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR

Președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens privind legea salarizării, după negocieri intense în ultimele luni. Partidele și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR și au convenit ca legea să fie adoptată până la sfârșitul anului, cu respectarea anvelopei salariale stabilite cu Comisia Europeană.

Administrația Prezidențială a mediat, începând din luna mai, discuțiile dintre cele patru partide pe tema reformei salarizării în sectorul public.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis Nicușor Dan, într-o declarație de presă.

Președintele consideră că reforma nu ar fi trebuit amânată ani la rând, începând din 2022, iar întârzierea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii.

„Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, a afirmat șeful statului.

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Partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro

Nicușor Dan a remarcat disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale implicate în negocieri.

Președintele a subliniat și faptul că PSD, PNL, USR și UDMR și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al Legii salarizării în Parlament.

„Partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, partidele și-au asumat adoptarea legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin noua lege a salarizării, a anvelopei salariale convenite cu Comisia Europeană.

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„Legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic”

Președintele afirmă că discuțiile purtate în ultimele luni cu sindicatele au contribuit la clarificarea mai multor aspecte tehnice ale reformei.

„Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic”, a declarat Nicușor Dan.

El avertizează însă că anvelopa salarială stabilită în acord cu Comisia Europeană nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor.

„Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale”, a precizat președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, principala decizie care rămâne de luat este una politică: modul în care va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public.

„Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar”, a explicat șeful statului.

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Editor : Ana Petrescu