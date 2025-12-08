Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai greu de dovedit; România nu are o politică reală anti-dezinformare

Interferența rusă în alegerile prezidențiale 2024, drona care a survolat teritoriul României, creșterea AUR în sondaje și retragerea de militari americani sunt câteva dintre subiectele despre care a vorbit președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat ziarului Le Monde. Șeful statului a apreciat că „în două- trei luni” ar putea publica raportul care să reunească informațiile legate de anularea scrutinului, susținând că decizia CCR din decembrie 2024 a fost „fără îndoială” una bună.

Nicușor Dan se află în prima vizită oficială în Franța, „o țară pe care o cunoaște bine, având în vedere că a studiat matematica aici în anii 1990”, notează sursa citată.

Anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 a atras atenția presei internaționale. Întrebat dacă poate afirma că Rusia a manipulat scrutinul, Nicușor Dan a declarat: „Raportul procuraturii generale, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care va cuprinde toate informațiile referitoare la acest caz și le va plasa în contextul lor. Serviciile de informații românești pot recunoaște semne ale unei ingerințe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Acest lucru ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”.

Președintele a mărturisit, de asemenea, că decizia de anulare a alegerilor din 24 noiembrie 2024 a fost „fără îndoială” una buna.

Referitor la cele 20.000 de conturi TikTok activate chiar înainte de organizarea primului TUR, legate de adrese IP din Turcia și de un serviciu de mesagerie rus, el a afirmat: „Conform rapoartelor, TikTok se pregătise să blocheze o campanie în care informațiile false erau publicate de conturile respective. Dar rețeaua socială nu anticipase că aceste informații vor fi reluate și difuzate prin comentariile la postări. Probabil că structuri informatice făceau acest lucru în mod automat. Întrebarea este cine se afla în spatele acestui lucru. Colaborăm cu Turcia, dar acest lucru necesită timp”.

În aceeași ordine de idei, șeful statului a mărturisit că România nu are „o politică reală de apărare” împotriva campaniilor de dezinformare.

Votanții AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși, consideră președintele

Ascensiunea AUR în sondaje, partidul condus de George Simion, a atras atenția ziarului francez. Le Monde precizează o creștere de aproape 40%. Președintele României a susținut că cei care pun ștampila pe AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși, însă și-au pierdut încrederea în celelalte partide.

„Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață de aici, din România, și mai puțin de problemele geopolitice”.

Pe lista subiectelor abordate de ziar s-a numărat și lupta împotriva corupției. Președintele a subliniat că „intensitatea acestei lupte a scăzut considerabil în ultimii zece ani. Nu mai vedem cazuri importante de corupție care să facă obiectul unei anchete a DNA”.

Mai mult, el a punctat și că „problema corupției rămâne o realitate, atât la cel mai înalt nivel al statului, cât și la cel mai jos”.

Referitor la retragerea unor soldați americani din România, președintele a afirmat că decizia nu a fost una politică, ci una administrativă: „Americanii nu au retras niciun contingent permanent din Europa. Trupele americane care au plecat erau în număr de aproximativ 900 de persoane și efectuau rotații”.

Mai mult, el a dezvăluit că sunt discuții pentru a mări numărul de soldați francezi la Cincu: „În ceea ce privește trupele franceze, sunt în curs discuții pentru a mări efectivul bazei de la Cincu la 3.000 sau 4.000 de soldați [față de 1 500 în prezent], dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța”.

Nicușor Dan, despre drona care a survolat România și noua strategie de securitate a SUA

Întrebat de ce nu a fost doborâtă drona care a survolat teritoriul României pe 25 noiembrie, Nicușor Dan a precizat: „Suntem pregătiți pentru drone care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestre în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit un nou sistem de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos”.

Noua strategie de securitate a SUA a stârnit o reacție dură din partea UE. Nicușor Dan consideră că aceasta confirmă orientări deja anticipate: „accentuarea atenției strategice a Statelor Unite asupra regiunii Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să își asume un rol mai important în garantarea securității pe continentul nostru”.

El a dat asigurări că România ia în serios angajamentele asumate la Haga și alocă resurse substanțiale apărării și securității.

„Este adevărat că documentul conține și poziții critice față de Europa, reflectând uneori diferențe de abordare ideologică. Cu toate acestea, sunt pe deplin convins că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite rămâne un pilon fundamental pentru stabilitatea regională.

Dincolo de divergențele de opinie, trebuie să ne concentrăm asupra potențialului considerabil al cooperării dintre UE și Statele Unite. Interesele noastre comune, atât pe continent, cât și în afara acestuia, sunt mai importante decât ceea ce ne desparte. Circumstanțele dificile de astăzi ne obligă, atât pe noi, europenii, cât și pe americani, să ne imaginăm împreună lumea de mâine și să o facem posibilă împreună. Nu putem oferi concurenților noștri satisfacția de a ne vedea divizați”.

