Live TV

Nicușor Dan anunță în scurt timp numele premierului desemnat

Data publicării:
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va susține luni, la ora 21:00, declarații de presă pe tema consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. 

„Președintele României, Nicușor Dan, va suștine astăzi la ora 21:00 declarații de presă la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare”, a anunțat Administrația Prezidențială, la finalul a șase ore de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare.

Digi24.ro va transmite aici principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan. 

Luni, rând pe rând, reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare s-au întâlnit cu Nicușor Dan și cu reprezentanții Administrației Prezidențiale.

USR și AUR au cerut convocarea alegerilor anticipate, PSD a reiterat că îl propune pe Sorin Grindeanu, din partea PNL s-a observat o ușoară flexibilizare, în timp ce UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a transmis că mai e nevoie de două desemnări, în așa fel încât criza politică să înceteze. 

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Când anunță Nicușor Dan a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR după consultările de la Palatul Cotroceni

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
4
Când anunță Nicușor Dan a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Digi Sport
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca preşedinte. „Trăiască regina!”
dominic fritz
Dominic Fritz: „Soluţia anticipatelor este soluţia cea mai sinceră faţă de români”. Ce spune despre varianta unui premier independent
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Dan Dungaciu, după consultările cu Nicușor Dan: „Cotroceniul este un factor de blocaj. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate”
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, după discuția cu președintele: „Ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au”
746002901_18187346932385573_7570002088140374802_n
Csoma Botond, despre ideea lui Traian Băsescu ca Mirabela Grădinaru să candideze la alegerile prezidențiale: „Cred că a făcut o glumă”
Recomandările redacţiei
bolojan cu omv
Șefii OMV, la Palatul Victoria. Ilie Bolojan: România să valorifice...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Sorin Grindeanu e supărat pe UDMR. Ce a discutat șeful PSD cu...
original_consultari_udmr_05_oct_2026-1
Kelemen Hunor: „Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%”...
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru: Provocarea următorilor ani - transformarea...
Ultimele știri
Un incendiu a izbucnit la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle, în timpul unor lucrări de întreţinere în portul Toulon
Meloni își protejează vocea la nivel european. Cum schimbă asta lupta cu inteligența artificială
14 persoane au fost trimise în judecată după bătaia în stradă între membri ai clanurilor Ştoacă şi Toboşarii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea”
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
După 24 de ani de „război”, Phil Collins și Paul McCartney s-au împăcat. Replica banală care a declanșat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Cum poate fi deblocată criza politică din România. Cele patru scenarii analizate de un politolog
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...