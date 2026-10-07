Live TV

Nicușor Dan anunță mai multe burse pentru liceenii români. Până la 70 de elevi vor putea studia în SUA

Data actualizării: Data publicării:
Capture nicusor
Președintele Nicușor Dan, alături de Lisa Choate, Preşedinte al American Councils for International Education (ACIE). Sursa foto: Facebook Nicușor Dan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că relaţia României cu Statele Unite se consolidează permanent, inclusiv în domeniul educaţiei, prin programe precum Future Leaders Exchange (FLEX). Şeful statului anunţă că, pentru anul şcolar 2027-2028, până la 70 de liceeni români vor putea studia în Statele Unite, în timp ce până la 20 de elevi americani vor putea veni în România. Programul este cofinanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Departamentul de Stat al SUA şi este administrat de American Councils for International Education.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după întâlnirea cu Lisa Choate, preşedinta American Councils for International Education (ACIE), că relaţia României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în domeniul educaţiei, prin iniţiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange (FLEX), prin cele două programe FLEX Global şi FLEX Global Abroad.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări şi proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relaţia României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educaţiei, prin iniţiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global şi FLEX Global Abroad”, scrie preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că, prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaţionale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană şi vor putea studia, în anul şcolar 2027-2028, în unităţi de învăţământ din SUA. În acelaşi timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

„Este o creştere semnificativă de burse pentru tinerii români faţă de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români. Experienţa FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicaţi în şcolile şi comunităţile lor locale prin activităţi de voluntariat, prin diverse proiecte educaţionale, valorificând astfel competenţele şi ceea ce au asimilat din interacţiunile pe care le-au avut în societatea şi cultura americană”, subliniază preşedintele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit lui Nicuşor Dan, bursele pentru programele FLEX Global şi FLEX Abroad Global sunt cofinanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi de Departamentul de Stat al SUA şi sunt administrate de American Councils for International Education (ACIE).

Tinerii români pot începe să îşi depună aplicaţiile, acestea urmând să intre ulterior într-un proces de selecţie.

„În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuţie productivă cu doamna Lisa Choate, preşedinta ACIE, şi domnul Carter Johnson, director regional ACIE, despre educaţie şi despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-şi dezvolta multiple competenţe”, menţionează preşedintele Nicuşor Dan.

Citește și: Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții de Apel București

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tuica
Românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Proiectul a primit votul final
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR avertizează că nu se poate forma niciun Guvern stabil fără anticipate
nicusor dan si antonio costa isi strang mana
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European: „Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova şi Ucrainei la UE”
nicusor dan presidency ro
Prețurile la energie, pe agenda discuțiilor lui Nicușor Dan cu liderii UE: „România susține soluții realiste”
sorin grindeanu
Grindeanu: PSD e extrem de dezamăgit de alegerea făcută de Nicușor Dan. A fost clar când am ieșit de la Cotroceni că PSD nu are mandat
Recomandările redacţiei
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
monezi stecher pret energie cost energie bani electricitate curent
Cristian Bușoi, despre scumpirea electricității: „Nu a vorbit nimeni...
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan în disputa privind...
August Hanning
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August...
Ultimele știri
UE aprobă cea mai amplă listă de sancțiuni împotriva Rusiei din istorie. Aproape 1.600 de măsuri vizează industria de apărare
Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri de la intrarea în serviciu. Exerciții de neutralizare a dronelor
Finlanda oprește lucrările la centre AI ale Google: „Este o problemă gravă”. Investiția de 13 miliarde de euro, blocată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali! Judecătorul a cerut o...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Orașele din România în care sunt locuri de muncă, dar nu mai sunt suficienți oameni. Firmele caută angajați...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce mai face celebra Bunică din clipurile lui Mircea Bravo. Actorul a răspuns întrebării pe care o aude cel...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998