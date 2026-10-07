Nicușor Dan anunță mai multe burse pentru liceenii români. Până la 70 de elevi vor putea studia în SUA

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după întâlnirea cu Lisa Choate, preşedinta American Councils for International Education (ACIE), că relaţia României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în domeniul educaţiei, prin iniţiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange (FLEX), prin cele două programe FLEX Global şi FLEX Global Abroad.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări şi proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relaţia României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educaţiei, prin iniţiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global şi FLEX Global Abroad”, scrie preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că, prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaţionale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană şi vor putea studia, în anul şcolar 2027-2028, în unităţi de învăţământ din SUA. În acelaşi timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

„Este o creştere semnificativă de burse pentru tinerii români faţă de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români. Experienţa FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicaţi în şcolile şi comunităţile lor locale prin activităţi de voluntariat, prin diverse proiecte educaţionale, valorificând astfel competenţele şi ceea ce au asimilat din interacţiunile pe care le-au avut în societatea şi cultura americană”, subliniază preşedintele.

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Potrivit lui Nicuşor Dan, bursele pentru programele FLEX Global şi FLEX Abroad Global sunt cofinanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi de Departamentul de Stat al SUA şi sunt administrate de American Councils for International Education (ACIE).

Tinerii români pot începe să îşi depună aplicaţiile, acestea urmând să intre ulterior într-un proces de selecţie.

„În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuţie productivă cu doamna Lisa Choate, preşedinta ACIE, şi domnul Carter Johnson, director regional ACIE, despre educaţie şi despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-şi dezvolta multiple competenţe”, menţionează preşedintele Nicuşor Dan.

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