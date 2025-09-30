Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia: Trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung pentru o calitate mai mare în învățământ

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia, într-o lună, el arătând că noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ.

„În primul rând să separăm ce este pe termen scurt şi ce este pe termen mediu şi lung. Pe termen scurt, România a fost într-o situaţie dificilă, în care riscul era foarte mare pe partea de downgradare din partea agenţiilor de rating şi, în felul ăsta, retragerea şi mai multor banii, creşterea cotelor ratelor dobânzilor. Deci am avut un guvern şi o coaliţie care a avut de rezolvat această situaţie şi a luat nişte măsuri. Puteau să fie luate altele. În orice caz, a existat un imperativ de a reduce deficitul, într-un timp foarte scurt şi asta a fost în zona de educaţie, s-au produs aceste măsuri”, a spus şeful statului, despre nemulţumirile studenţilor privind măsurile luate în educaţie.

Despre evaluarea sistemului educaţional, Nicuşor Dan a precizat că, aşa cum a spus când s-a întâlnit cu sindicatele, o să facă o evaluare.

„Erau două luni atunci, acum o să fie peste o lună”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat: „Noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ, cum facem ca el să fie mai bine corelat cu viaţa reală, gândirea critică şi cum facem ca el să fie mai bine corelat cu piaţa muncii”, adăugând că sunt probleme foarte serioase.

