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Nicușor Dan anunță promulgarea unei serii de legi necesare pentru PNRR: „Pentru români, fondurile înseamnǎ sevicii mai bune”

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Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
Sursa foto: Getty Image
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Nicușor Dan a anunțat marți seară, 4 august, că a promulgat o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Președintele a subliniat că banii din PNRR se traduc prin servicii mai bune și creșterea calității vieții pentru români, punctând că fondurile înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare. Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi. Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri”, a scris șeful statului într-o postare pe Facebook.

Totodată, președintele a precizat că un proiect important este şi Codul urbanismului, care reprezintă un pas esenţial pentru clarificarea şi modernizarea dezvoltării urbane, integrând şi rezultatele referendumului validat de bucureşteni, pe care l-a iniţiat în 2024.

„Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative. Legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte”.

În acest mod, adaugă şeful statului, încrederea agenţiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează şi investitorii să îşi menţină interesul pentru ţara noastră.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat marţi următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educaţie şi Ocupare 2021 - 2027 (PL-x 466/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanţei pentru personalul autorităţilor administraţiei fiscale şi vamale care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor cu atribuţii în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 523/2026);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 524/2026);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru exceptarea de la prevederile alin. (1) al Art. XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 448/2026);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026 şi la 21 mai 2026 (PL-x 520/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 522/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (PL-x 418/2023).

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Editor : A.M.G.

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