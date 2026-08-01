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Video Nicușor Dan, apel către români: „Țara se stabilizează financiar și va fi mai bine; România funcționează”. Ce spune de trecerea la euro

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nicusor dan
Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, după reconfirmarea ratingului de ţară, că, în ciuda zgomotului politic, România funcţionează, dintre legile importante mai fiind de adoptat doar Legea salarizării. Şeful statului a subliniat că va promulga sâptămâna viitoare ultimele legi adoptate de Parlament, care sunt jaloane în PNRR, şi a menţionat că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern.

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Nicușor Dan a transmis că „în ciuda zgomotului politic, România funcționează”, și a explicat că Parlamentul a trecut săptămâna asta mia multe legi care erau jaloane PNRR. El a vorbit și despre un acord politic pentru trecerea la zona euro și a explicat că viitorul guvern va întocmi alături de BNR foaia de parcurs în acest sens.

În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatul referendumului din 2024.

Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, Legea ANI și Legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament și a mai rămas Legea salarizării. Ultimul jalon și cel mai dificil, unde dezbaterea e cea mai dificilă. Mă bucură că greva din sănătate a fost suspendată. 

Există acord politic pentru elaborarea bugetului pe 2027 încă din toamnă, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern împreună cu BNR vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani in care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a transmis Nicușor Dan. 

Președintele a salutat apoi raportul Fitch și a transmis un mesaj către români. 

„Salut raportul Fitch care reconfirmă stabilitatea financiară a României. E un raport oarecum îngrijorător cu situația politică dîn România. Față de această chestiune îi invit pe români și pe parteneri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că, pe lucrurile importante am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR, SAFE, pe toată legislația necesară ca România să intre in OCDE și au fost peste 100 de acte normative.

Dragi români, vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Suntem cu toții exasperați cu privire la dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Dar vă invităm să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, dar România se stabilizează financiar și va fi mai bine.

E mult scandal în politică, dar există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine de această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a conchis șeful Statului.

Editor : I.B.

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