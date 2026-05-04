Nicușor Dan, apel la răspuns european coordonat împotriva dezinformării: „Riscurile de azi nu trebuie să devină vulnerabilități”

Nicușor Dan a participat la o reuniune dedicată combaterii dezinformării, atacurilor cibernetice și ingerințelor externe, discuție pe care a co-prezidat-o alături de Jakov Milatović, președintele Muntenegru. Liderii europeni au analizat, la întâlnirea de luni, măsuri concrete pentru consolidarea cooperării transfrontaliere, întărirea instituțiilor și monitorizarea noilor riscuri tehnologice, inclusiv cele legate de inteligența artificială.

„Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride, pe care am co-prezidat-o împreună cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.

„Dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat”, a subliniat președintele.

Acesta a punctat și direcțiile de acțiune: „Avem nevoie de instituții mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”.

„Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilitățile structurale de mâine”, a conchis șeful statului.

Zeci de lideri din întreaga Europă s-au reunit luni la un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat preţios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump.

