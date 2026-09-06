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Video Nicușor Dan ar putea desemna luni premierul. Ce condiții pune pentru viitorul șef al Guvernului (surse)

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Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dar ar putea anunța luni, 7 septembrie, numele premierului desemnat, potrivit surselor Digi24 apropiate de Administrația Prezidențială. La nivelul Palatului Cotroceni se discută inclusiv despre un premier independent care să strângă voturile necesare în Parlament, potrivit informațiilor Digi24.

Potrivit informațiilor Digi24 apropiate de Administrația Prezidențială, președintele are mai multe condiții pentru viitorul premier. Mai exact, acesta dorește un independent, care să aibă capacitatea de a strânge 233 de voturi necesare pentru a fi învestit în Parlament. De asemenea, vrea ca viitorul premier să fie un bun economist, dar și să fie văzut bine la nivel european și în Statele Unite ale Americii.

De asemenea, potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan ar fi vorbit neoficial în ultimele zile cu o parte dintre liderii fostei coaliții, fără ca aceste contacte să fie anunțate public. Consultările oficiale anunțate de nu au mai avut loc. Surse din Administrația Prezidențială susțin că Nicușor Dan a fost sfătuit să convoace partidele la consultări oficiale, însă nu este clar dacă va face acest lucru sau va anunța direct nominalizarea.

Editor : Andreea Rubica

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