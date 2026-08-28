Live TV

Video Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare. Variantă: Guvern PSD, condus de un independent (surse)

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Surse: Guvern PSD, dar premier independent Nicușor Dan, ultimul cuvând de spus la unele ministere-cheie

România ar putea avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Președintele Nicușor Dan îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări, iar potrivit surselor Digi24 varianta preferată de șeful statului ar fi un Guvern cu miniștri politici, dar cu premier independent. 

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie `al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România`.

Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele, joi seară, într-o conferință de presă. 

În plus, șeful statului a mai transmis că, în acest moment, vede mai degrabă susținere pentru un Executiv cu miniștri politici. 

Surse: Guvern PSD, dar premier independent

Potrivit informațiilor Digi24, scenariul care se conturează în acest moment este un Guvern PSD, dar care să fie condus de o persoană din afara formațiunilor politice, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe formațiuni politice. Aceleași surse susțin că o astfel de variantă ar putea fi susținută și de UDMR, astfel că social-democrații ar aduna mai ușor voturile necesare. 

Nicușor Dan, ultimul cuvând de spus la unele ministere-cheie

Președintele Nicușor Dan își dorește să aibă totuși ultimul cuvânt de spus în privința unor ministere-cheie. Potrivit surselor Digi24, este vorba despre Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale.

Dacă șeful statului cheamă partidele la noi discuții marți, 1 septembrie, atunci ne putem aștepta la o nouă nominalizare de premier până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
baba rusia
1
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
2
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Tim Curry , Rob Schneider and Dana Ivey
5
A murit actorul Tim Curry, cunoscut pentru rolurile din „The Rocky Horror Picture Show”...
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Digi Sport
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lucian pahontu
Reacții politice după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. Simion acuză o manipulare, Fritz vorbește despre un „cartel al tăcerii”
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, despre o eventuală provocare a Rusiei la adresa NATO: Există această ipoteză, dar nu sunt informaţii care să o susţină
nicusor dan presidency ro
Președintele evită să spună cine este responsabil pentru eşecul adoptării legii salarizării: „Fiecare şi-o doreşte în alt fel”
sri inquam octav ganea
Nicuşor Dan explică de ce nu a numit până acum un şef la SRI. Președintele nu dă un termen, dar spune în ce condiții o va face
nicusor dan
Când face Nicușor Dan desemnarea viitorului premier. „Nu văd susținere pentru un Guvern cu miniștri tehnocrați”
Recomandările redacţiei
profimedia-1121542505
Liderul din umbră al Teheranului: absența lui Mojtaba Khamenei...
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Suveranul avea 89 de ani
londra uk gettyimages
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc...
John Ratcliffe
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la...
Ultimele știri
Cum politica „coreeană” a lui Trump ar putea duce la o catastrofă nucleară. „Mizează prea mult pe atracția diplomației personale”
Rezervele de gaze ale Europei sunt la niveluri foarte scăzute. Prețurile ar putea depăși 100 de euro în această iarnă
INS: Managerii estimează că scumpirile vor continua până în octombrie. Cele mai mari creșteri sunt anticipate în construcții și comerț
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii atrag reușitele și norocul toată luna septembrie 2026. Oportunități cum n-au mai avut în acest an
Cancan
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” /...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Actorul de 87 de ani a uitat cine este după o operație: "A trebuit să-mi citesc autobiografia ca să aflu cine...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja