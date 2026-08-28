România ar putea avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Președintele Nicușor Dan îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări, iar potrivit surselor Digi24 varianta preferată de șeful statului ar fi un Guvern cu miniștri politici, dar cu premier independent.

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie `al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România`.

Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele, joi seară, într-o conferință de presă.

În plus, șeful statului a mai transmis că, în acest moment, vede mai degrabă susținere pentru un Executiv cu miniștri politici.

Surse: Guvern PSD, dar premier independent

Potrivit informațiilor Digi24, scenariul care se conturează în acest moment este un Guvern PSD, dar care să fie condus de o persoană din afara formațiunilor politice, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe formațiuni politice. Aceleași surse susțin că o astfel de variantă ar putea fi susținută și de UDMR, astfel că social-democrații ar aduna mai ușor voturile necesare.

Nicușor Dan, ultimul cuvând de spus la unele ministere-cheie

Președintele Nicușor Dan își dorește să aibă totuși ultimul cuvânt de spus în privința unor ministere-cheie. Potrivit surselor Digi24, este vorba despre Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale.

Dacă șeful statului cheamă partidele la noi discuții marți, 1 septembrie, atunci ne putem aștepta la o nouă nominalizare de premier până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Editor : A.G.