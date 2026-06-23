Președinte Nicușor Dan a convocat, marți, consultări cu liderii partidelor parlamentare, în contextul procedurii de desemnare a unui nou prim-ministru și a faptului că Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire al Legislativului.

Întâlnirile vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, la Palatul Palatul Cotroceni, conform următorului program:

13:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

14:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

14:30 – Uniunea Salvați România (USR)

15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)

16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

17:00 – Grupul parlamentar „Uniți pentru România”

17:30 – Grupul parlamentar „PACE – Întâi România”

18:00 – Parlamentarii neafiliați

Administrația Prezidențială a precizat că discuțiile au ca obiect identificarea unei propuneri de prim-ministru care să întrunească susținerea parlamentară necesară formării unui nou Guvern.

Editor : Ana Petrescu