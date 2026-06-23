Președinte Nicușor Dan a convocat, marți, consultări cu liderii partidelor parlamentare, în contextul procedurii de desemnare a unui nou prim-ministru și a faptului că Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire al Legislativului.
Întâlnirile vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, la Palatul Palatul Cotroceni, conform următorului program:
13:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
14:00 – Partidul Național Liberal (PNL)
14:30 – Uniunea Salvați România (USR)
15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)
16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)
17:00 – Grupul parlamentar „Uniți pentru România”
17:30 – Grupul parlamentar „PACE – Întâi România”
18:00 – Parlamentarii neafiliați
Administrația Prezidențială a precizat că discuțiile au ca obiect identificarea unei propuneri de prim-ministru care să întrunească susținerea parlamentară necesară formării unui nou Guvern.