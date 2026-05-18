Nicușor Dan are, luni la Palatul Cotroceni, consultări cu toate partidele parlamentare, pe parcursul întregii zile. La două săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. „Care este majoritatea pe care o propuneți?” este întrebarea pe care o va adresa liderilor politici, a anunțat șeful statului.

Conform agendei oficiale, întâlnirile se vor desfășura astfel:

09:00 – PSD

10:00 – AUR

11:00 – PNL

12:00 – USR

13:00 – UDMR

14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

15:00 – S.O.S. România

16:00 – POT

Delegația PSD va fi formată din președintele partidului, Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan și prim-vicepreședinții Marius Oprescu și Corneliu Ștefan.

PNL va fi reprezentat de liderul formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, trei prim-vicepreșdinți Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte Nicoleta Pauliuc nu va participa, fără a fi oferite explicații oficiale.

Din partea UDMR vor participa Kelemen Hunor, Miklós Zoltan, Túrós Lorand, Tánczos Barna și Cseke Attila.

AUR va trimite o delegație condusă de liderul partidului George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și președintele CNC Petrișor Peiu.

Reprezentanții formațiunii au transmis că își doresc consultări „reale și loiale”, nu doar formale, și au subliniat că desemnarea premierului trebuie făcută abia după finalizarea discuțiilor, în conformitate cu prevederile constituționale.

Poziția S.O.S. România

Diana Șoșoacă a anunțat că va organiza un sondaj pentru a decide dacă partidul va participa la consultări. Ea a reiterat că nu îl recunoaște pe Nicușor Dan drept președinte, însă a precizat că Administrația Prezidențială este o instituție care reprezintă statul român, indiferent de persoana aflată în funcție.

„Suntem iar în situația în care vom cere poporului român să își exprime opinia - Mergem sau nu mergem la Cotroceni să vorbim cu acest Nicușor Dan? Voi face iar un sondaj, pentru că nici eu, nici partidul SOS România nu-l recunoaștem ca președinte. Dar Cotroceni-ul nu este Nicușor Dan, Cotroceni este Administrația Prezidențială. Este o instituție care, indiferent cine este acolo, instituția aceea reprezintă conducerea poporului român”, a afirmat Șoșoacă, într-un mesaj video postat duminică pe Facebook.

Întrebarea pe care Nicușor Dan o va pune partidelor

Nicușor Dan a declarat că principala întrebare adresată partidelor va fi: „Care este majoritatea pe care o propuneți?”. Șeful statului a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă „experimente politice”.

El a exclus varianta includerii AUR într-un guvern minoritar și a evitat să confirme o eventuală nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. De asemenea, a lăsat deschisă posibilitatea unui premier tehnocrat, fără a face însă un anunț imediat după consultări.

În paralel, PNL și USR susțin că nu doresc o nouă guvernare alături de PSD, în timp ce social-democrații exclud formarea unei majorități împreună cu AUR. UDMR a anunțat că merge la consultări cu un mandat flexibil, fără a exclude nici varianta trecerii în opoziție.

Editor : A.P.