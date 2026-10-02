Nicușor Dan are, luni, consultări cu toate partidele pentru un nou premier. Două scenarii sunt negociate pentru viitorul Guvern

Președintele Nicușor Dan invită din nou, luni la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială.

Consultările au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a obținut miercuri voturile necesare în Parlament. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Prima întâlnire de la Cotroceni este programată luni, la ora 14:00, cu reprezentanții PSD. La 14:30 sunt așteptați reprezentanții AUR.

Consultările vor continua cu PNL, de la ora 15:00, și USR, de la ora 15:30.

Programul stabilit de Administrația Prezidențială este următorul:

14:00 – PSD

14:30 – AUR

15:00 – PNL

15:30 – USR

16:00 – UDMR

16:30 – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale

17:00 – S.O.S. România

17:30 – POT

18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

19:00 – parlamentarii neafiliați

Guvernul propus de eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină majoritatea necesară în Parlament. După vot, Mureșan a declarat că partidele care au declanșat criza politică au contribuit, prin votul lor, la prelungirea acesteia.

„Astăzi, în Parlamentul României, am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice”, a spus Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan va anunța o nouă nominalizare

După respingerea Cabinetului Mureșan, Nicușor Dan a anunțat că va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier după consultările cu partidele parlamentare.

Șeful statului a precizat, de asemenea, că va condiționa următoarea formulă de guvernare de excluderea AUR de la guvernare. El a explicat că decizia are legătură cu direcția pro-occidentală și cu stabilitatea financiară pe care dorește să le mențină România.

Înaintea consultărilor de luni, partidele negociază mai multe variante pentru formarea viitorului Guvern. Potrivit informațiilor Digi24, printre scenariile discutate se află un premier tehnocrat cu miniștri politici și o formulă de guvernare prin rotație.

Respingerea Guvernului Mureșan a venit după mai multe luni de criză politică. Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai, iar ulterior președintele Nicușor Dan a făcut mai multe nominalizări pentru funcția de premier.

Consultările de luni reprezintă o nouă etapă în procesul de desemnare a unui candidat care să poată obține sprijinul Parlamentului pentru formarea Guvernului.

Editor : Ana Petrescu