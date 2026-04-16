Nicușor Dan: Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Europa FM, că sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri”. Totodată, despre o eventuală intrare în politica din România a actualei șefe a Parchetului European, la finalul mandatului ei, Nicușor Dan spune că „e o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență”.

„E opțiunea dumneai. E o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă s-au făcut abuzuri în timpul mandatelor de conducere a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, președintele a spus: „Cred că au fost făcute”.

„Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave...«s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice...Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri – n.red.)”, mai susține Nicușor Dan.

